Pogba coperto d’oro, ma la Juve ha cambiato idea

Offerta importante per Paul Pogba: il calciatore ed il suo entourage hanno valutato la proposta ricevuta e ne hanno parlato con la Juventus. Ecco la situazione

La Juventus, nelle ultime ore, sta entrando nel vivo del calciomercato. Qualche giorno fa Timothy Weah ha sostenuto le visite mediche al JMedical, mentre la dirigenza sta valutando altri possibili acquisti per rafforzare il roster di Max Allegri.

Per quanto riguarda le cessioni, la dirigenza bianconera sta cercando di piazzare alcuni esuberi: in primis i giocatori rientranti dai prestiti, quali Arthur, McKennie e Zakaria. Hanno, invece, fatto già ritorno al Paris Saint-Germain sia Di Maria che Paredes.

Per Arthur si è aperta l’ipotesi del Brighton di De Zerbi mentre per Zakaria si sono mossi concretamente sia il West Ham che il Lens. McKennie, invece, è stato messo ufficialmente sul mercato, in quanto non rappresenta più una priorità di mister Allegri.

Anche per un altro centrocampista della Juventus, pare siano arrivate offerte da parte di alcuni club sauditi nelle scorse ore. Stiamo parlando di Paul Pogba.

Pogba contattato dall’Arabia Saudita: ecco la risposta del calciatore

Dopo una stagione travagliata per il francese, a causa dei ripetuti problemi fisici, nelle scorse ore il suo agente e la Juve si sono incontrati per discutere del futuro di Paul Pogba.

Il centrocampista francese ha un contratto che lo lega al club bianconero per ancora altri tre anni. Quest’anno, come già detto, a causa di diversi problemi di natura fisica, Pogba ha totalizzato soltanto dieci presenze tra campionato e coppe, scendendo in campo per appena 161 minuti.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle scorse ore sono arrivate offerte molto importanti per Paul Pogba. Tali offerte sono state pervenute da alcuni club della Saudi Professional League, che si sono mossi chiedendo informazioni alla Juventus e all’entourage del francese.

L’agente del calciatore, Rafael Pimenta, avrebbe fatto sapere alla Juve di aver rifiutato le offerte delle compagini saudite ed ha ribadito la volontà di Pogba di voler restare ancora in bianconero.

La volontà del club sarebbe quella di tenere Pogba almeno per un altro anno, cercando però di valutare le condizioni fisiche del calciatore. Tuttavia, la Juventus, a fronte di un’offerta irrinunciabile, sarebbe disposta a cedere il francese.

Ricordiamo che Paul Pogba percepisce uno stipendio di circa otto milioni netti di euro all’anno. Ingaggio piuttosto alto, che sicuramente la Juventus non potrà sostenere “a vuoto” come successo nella stagione appena terminata.