Calciomercato, duello con il Milan: arriva subito in Serie A

Il Milan è sempre molto attivo per preparare l’assalto, ma attenzione alla big della Serie A: duello da urlo per un colpo in attacco decisivo

Saranno settimane intense in casa rossonera per arrivare a profili super interessanti. La Serie A vorrebbe accogliere i migliori calciatori in circolazione, ma la concorrenza della Premier League è davvero ostica.

Ora anche l’Arabia Saudita sta dando filo da torcere alle squadre italiane con offerte spaventose: la Serie A è sempre in svantaggio rispetto ad altri campionati nel resto del mondo, ma cercherà di continuare a fare la voce grossa. Il Milan è partito a mille puntellando già la rosa a disposizione di Stefano Pioli, ma attenzione al duello decisivo per il colpo in attacco.

Calciomercato, giorni decisivi per il colpo in attacco: non c’è solo il Milan

La società rossonera sta programmando alla grande la prossima stagione con innesti di spessore, monitorati attentamente dalla nuova dirigenza del Milan. Ora il futuro sembra più roseo del passato per arrivare a colpi di scena suggestivi. Un motivo in più per far sognare i tifosi delle big della Serie A.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” non ci sarebbe soltanto il Milan sulle tracce dell’attaccante nigeriano Samuel Chukwueze. Attenzione anche al Napoli, che ha mostrato sempre grande interesse al connazionale ed amico di Victor Osimhen. In caso di addio di Lozano e Politano, il presidente De Laurentiis potrebbe preparare l’assalto decisivo: il Villarreal sarebbe disposto anche a discutere per la cessione dell’esterno offensivo. Nuovi profili interessanti per rinforzare le big della Serie A: la volontà del giocare di disputare la Champions League da protagonista farà la differenza.

Tanti club d’Europa, come il Liverpool, potrebbero soffiarlo ai migliori club italiani: la clausola di rescissione è pari a circa a 40 milioni di euro. Il Milan ci starebbe provando da giorni provando così a mettere sul piatto i soldi richiesti dal club spagnolo dopo l’addio eccellente di Sandro Tonali. Tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni con la sua cessione che ormai è già nell’aria da settimane.

Chukwueze è voglioso di provare nuove esperienze suggestive per compiere il salto di qualità nella sua carriera tanto invocato. Il Napoli, fresco di Scudetto, non avrà nessun problema a mettere a segno colpi decisivi per rinforzare la rosa di Rudi Garcia, arrivato da pochi giorni come successore di Luciano Spalletti.