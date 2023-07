Molina ritorna in Serie A: firma con una big

A sorpresa Nahuel Molina potrebbe tornare in Serie A. Una big lo ha messo nel mirino ed ora è in corso una trattativa per facilitare l’operazione di calciomercato.

Il calciomercato è ormai pronto ad entrare nel vivo e sono diverse le squadre che in questo momento sognano di piazzare colpi assolutamente importanti e di qualità. Naturalmente molto dipenderà anche dalle disponibilità economiche e dalla volontà dei diretti interessati a sposare un progetto simile.

Entrando nei dettagli, tra i possibili trasferimenti in Serie A in questo calciomercato c’è anche quello di Molina. L’ex Udinese è finito nel mirino di una big e vedremo se alla fine ci sarà oppure no la fumata bianca.

Calciomercato: Molina ritorna in A, ecco con chi firma

Il nome di Molina più volte è stato accostato a diversi club del nostro campionato, ma alla fine non si è mai riusciti ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca per motivi diversi. Ora, però, la situazione sembra essere completamente diversa e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine si potrà davvero arrivare alla fumata bianca oppure no in questa occasione.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, Molina è finito nel mirino della Juventus in questo calciomercato e vedremo se saranno proprio i bianconeri a regalarsi un colpo importante oppure no. Stiamo parlando di un calciatore che conosce molto bene il nostro campionato e per questo motivo per Allegri rappresenta forse il giocatore ideale. Ma la strada non sarà semplice considerando che l’Atletico, almeno per il momento, non sembra intenzionato a lasciarlo partire.

Nelle prossime settimane, comunque, i contatti sono destinati ad entrare nel vivo per capire se questa operazione potrà essere portata a termine oppure no. Stiamo parlando di un calciatore assolutamente importante e quindi vedremo cosa succederà.

Mercato: Juve interessata a Molina

La Juventus è interessata a Molina in questo calciomercato. Si tratta di un calciatore già accostato in passato ai bianconeri, ma per il momento non c’è mai stata l’occasione di chiudere. Ora il quadro sembra essere completamente differente e ci sono chance assolutamente importanti per trovare la fumata bianca.

Naturalmente la strada non è assolutamente certa e per questo motivo può succedere di tutto, ma siamo parlando di un calciatore che interessa molto ai bianconeri e quindi il via libera sembra essere scontato anche se vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.