Dia in una Big italiana, scambio stratosferico

Boulaye Dia è il nome più caldo per le big a caccia di un attaccante. Il bomber della Salernitana piace a tante e si profila uno scambio clamoroso per far fare il salto all’ex Villarreal

Il Milan si sta muovendo con forza sul calciomercato. Dopo aver salutato Massara e Maldini, infatti, i rossoneri hanno aperto le danze non confermando le trattative già imbastite dal duo e gettandosi si altri affari. Confermato il solo Marco Sportiello, poi bocciati Kamada e Roberto Pereyra. La cessione di Sandro Tonali ha dato il budget per andare a rifinire le nuove operazioni. Dopo Loftus-Cheek, il mirino è finito su Christian Pulisic. Ma non solo…

La rosa a disposizione di Stefano Pioli andrà infatti rinforzata anche in attacco. Divock Origi è stato bocciato e, quindi, bisogna trovare un altro profilo da affiancare a Olivier Giroud, che non potrà da solo avere sulle spalle l’intero reparto. Diversi i nomi che ballano in sede di trattative.

Alvaro Morata è quello preferito, ma deve abbassarsi l’ingaggio. C’è poi il sogno Openda, reso tale più che altro dalle richieste del Lens, il quale vuole una cinquantina di milioni. Elye Wahi e Samuel Chukwueze altri due nomi, ma potrebbe spuntare una nuova opzione.

Il Milan pensa a uno scambio clamoroso per arrivare a Dia

Nelle ultime ore infatti si è scaldato il nome di Boulaye Dia, attaccante che la Salernitana ha prelevato dal Villarreal l’estate scorsa dopo una trattativa serrata. Il senegalese al primo anno di Serie A ha stupito tutti, mettendo a segno 16 gol con la maglia dei campani. Numeri che hanno attirato l’interesse di diverse squadre blasonate, Milan compreso. I rossoneri però ora devono capire come potersi assicurare il ragazzo.

La Salernitana per riscattarlo ha speso 12 milioni di euro. Una bella somma che si è moltiplicata grazie ai gol del centravanti, che ora ha almeno raddoppiato il suo valore. Senza contare che i campani sanno perfettamente che il Milan ora ha i soldi ottenuti dalla cessione di Tonali al Newcastle. Potrebbero volerci quindi più di 25 milioni. Una somma cospicua, che Moncada potrebbe tentare di abbassare inserendo delle contropartite.

Il nome clamoroso è quello di Yacine Adli, che da futuro titolare del Milan potrebbe diventare merce di scambio. La valutazione che i rossoneri danno al francese di origini algerine è di circa dieci milioni. Il cartellino di Dia sarebbe così più facile da raggiungere per il Diavolo, che potrebbe tentare la Salernitana anche con altri nomi.

Matteo Gabbia potrebbe andare a rinforzare la difesa di Paulo Sousa, così come Daniel Maldini potrebbe trovare in Campania la piazza giusta per un altro step di crescita.