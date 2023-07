La visione dal basso è rovente: Elisabetta Canalis lascia senza fiato

La showgirl sarda lascia i suoi followers senza parole: scatto dal basso, il corpo della Canalis è una vera opera d’arte

È ormai da anni uno dei capisaldi del mondo dello spettacolo, in Italia come all’estero. Simbolo della bellezza mediterranea nel mondo, Elisabetta Canalis rimane tra le donne più sexy e desiderate di sempre.

Sui social network è molto attiva e quasi a cadenza quotidiana l’ex velina si mostra in tutto il suo splendore. Che si tratti di istantanee che la ritraggono al lavoro o di semplici foto con amici e familiari, la Canalis è costantemente bellissima.

La 44enne ha raggiunto il suo picco di successo grazie agli esordi a ‘Striscia la Notizia’ dove Antonio Ricci, ideatore del telegiornale satirico, l’ha voluta dal 1999 al 2002 come velina mora. Al suo fianco l’amica Maddalena Corvaglia con cui, ultimamente, i rapporti si sono raffreddati. Le due hanno formato una delle coppie ancora oggi più amate dai fan.

Elisabetta Canalis nasce a Sassari, in Sardegna, il 12 settembre 1978 e dopo aver accolto con grande umiltà il successo derivante dalle continue apparizioni su Canale 3, nel 2003 è stata protagonista di un calendario senza veli firmato da ‘Max’. Scatti irripetibili per la sexy Canalis che sono rimasti nei pensieri di milioni di uomini, letteralmente folgorati dalla sua sensualità.

In tv la sua presenza è stata costante: da ‘Tiki Taka’ a ‘Ciao Darwin’ passando per la recitazione in ‘Carabinieri’, fiction di successo su Canale 5. Nel 2006 sostituisce Michelle Hunziker a ‘Love Bugs’, sitcom portata al successo dal comico Fabio De Luigi. Tra i due si crea un’alchimia davvero speciale sul set.

Ha anche preso parte a diversi film in Italia ed all’estero, alcune commedie memorabili: come ‘La seconda volta non si scorda mai’ nel 2008, al fianco di Alessandro Siani. Senza poi dimenticare il cinepanettone ‘Natale a New York’ con Christian De Sica e Massimo Ghini.

Elisabetta Canalis è rovente: in bikini è eccezionale

La sua vita privata è stata per anni oggetto di rumors e pettegolezzi. Nei primi anni 2000 ha fatto coppia fissa con Christian Vieri, ex attaccante di Juventus, Inter e Milan con cui ha fatto sognare milioni di fan. Nel 2010 il flirt con il divo di Hollywood George Clooney, grazie al quale la Canalis si è fatta conoscere a fondo anche negli Stati Uniti.

Infine Brian Parri, il papà della sua unica figlia Skyler Eva, nata nel 2015. I due sono stati sposati dal 2014 al 2023, salvo poi divorziare qualche settimana fa.

Elisabetta Canalis sui social, ed in particolar modo su Instagram dove conta addirittura 3,5 milioni di followers, si dà da fare giorno dopo giorno per tenere viva l’attenzione su di sè. Ed in tal senso il suo ultimo scatto ha a dir poco del clamoroso.

Foto dal basso verso l’alto che la ritrae con un sexy e striminzito bikini nero che, da molto vicino, mostra il corpo impeccabile dell’ex velina. Un’istantanea rovente che in poche ore ha fatto il pieno di likes e commenti: la Canalis guarda lontano verso l’orizzonte, con un cappellino per ripararsi dal sole.