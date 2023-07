Leao, torna l’incubo: l’ultimo comunicato mette i brividi

Il Milan sta lavorando molto sul calciomercato per rinforzare la rosa, anche se un comunicato su Rafael Leao fa paura ai rossoneri

La squadra rossonera nelle ultime ore è avanzata con importanti trattative per il rinforzamento della rosa di Stefano Pioli, ma deve fare i conti con un comunicato dello Sporting Lisbona su Rafael Leao.

In questa stagione il Milan di Stefano Pioli non ha raggiunto le aspettative scaturite dopo lo scudetto della stagione precedente, culminata con la vittoria del diciannovesimo Scudetto.

In campionato i rossoneri sono usciti dalla lotta per il titolo molto presto, contro un Napoli a tratti ingiocabile, non avendo così la possibilità di bissare lo Scudetto conquistato qualche mese prima, un po’ a sorpresa.

In Coppa Italia, invece, il percorso è stato insufficiente dato che il Milan è uscito, addirittura, al primo turno giocato, ovvero agli ottavi di finale contro il Torino di Ivan Juric ai supplementari.

La nota lieta rossonera è stata, ovviamente, la Champions League, dove Stefano Pioli e i suoi ragazzi sono giunti fino alle semifinali, con un percorso straordinario, prima di cadere – in malo modo – nel doppio confronto importante contro l’Inter di Simone Inzaghi. A pesare anche l’assenza per infortunio di Leao nel match d’andata, in cui si è decisa la qualificazione in favore di Lautaro e soci.

Milan, il comunicato dello Sporting su Rafael Leao

A proposito del portoghese, fresco di rinnovo fino a giugno 2028, sembrava una situazione ormai sistemata quella tra lo Sporting Lisbona e il Lille per la sistemazione delle situazioni legali dopo l’acquisto del classe ’99 da parte dei francesi.

La squadra portoghese, però, attraverso un comunicato ha dichiarato di aver ricevuto dal Lille la somma di 19.670.443,70 di euro ma che continuerà, attraverso gli organi competenti, a chiederne ben di 45.292.516,00 euro.

Il Milan, comunque, è fuori da questa situazione che resta, appunto, tra la squadra portoghese e quella transalpina.

Nelle ultime ore il club rossonero ha dato un importante attestato di stima nei confronti dello stesso Rafael Leao, attraverso una decisione presa dalla società, dopo il rinnovo contrattuale fino al 2028 di qualche mese fa.

La squadra rossonera, infatti, ha comunicato che nella prossima stagione l’esterno portoghese abbandonerà la sua maglia numero 17, indossando a partire dalla prossima stagione la celebre maglia numero 10.

Questo è stato reso possibile, ovviamente, da Brahim Diaz dato che il Milan ha deciso di non riscattare il folletto spagnolo, che ha fatto ritorno alla casa madre, il Real Madrid. Nelle ultime stagioni la maglia numero 10 è stata indossata proprio dall’iberico.