Neymar, reati ambientali per la mega villa: c’è pure la pista per i kart

Non è periodo d’oro per Neymar, tra guai sportivi, familiari e anche giudiziari emergono dettagli sui reati commessi

Dalla pista dei kart passando per altri lussi, la vita del brasiliano è ora monitorata anche da quanti stanno cercando di capire se vi siano stati degli abusi. L’attaccante dovrà difendersi dalle accuse, per giustificare se questi confort siano stati realizzati secondo le regole o meno.

Neymar ha tanti problemi in questo periodo, non è di certo il miglior momento della sua vita. Basti pensare a quanto è trapelato sul privato con le tre regole per poter tradire la sua compagna, Bruna Biancardi, che per altro attende anche un figlio da lui… Arrivate le scuse pubbliche sui suoi canali social, sono emersi poi i guai sul fronte ambientale, che hanno messo in evidenza la sua villa.

All’attaccante vengono contestate le irregolarità per la mega reggia che ha costruito, non è un caso come anche il padre – innervosito con gli agenti – abbia avuto delle ripercussioni: è stato fermato e poi rilasciato, ha esagerato nei toni contro le forze dell’ordine che contestavano gli abusi.

Neymar, oltre il kart c’è di più

Una vera e propria passione del brasiliano è quella della pista per i go kart, costruita all’interno del suo complesso. Neymar non l’ha nemmeno in miniatura, guardando le varie planimetrie dall’alto, e ha aggiunto altri lussi che vengono ora contestati.

Le forze dell’ordine brasiliane contestano come a Mangaritiba (Rio de Janeiro) la struttura incastonata tra due corsi d’acqua sia stata realizzata con qualche abusivismo, andando a deviare anche il corso idrico.

In attesa di risanare la sua posizione, i curiosi hanno così notato come i lussi si sprecano all’interno della struttura. La pista dei go kart sarebbe stata utilizzata pochissimo, considerando come Neymar sia stato per la buona parte del tempo in Francia, ma non è solo ciò a balzare all’attenzione.

Immancabile i campi di calcio all’interno, nonché quello da tennis, altro sport che è stato praticato pochissimo in un complesso molto simile a un luna park più che a un polo abitativo.

Come riporta FanPage, inoltre, c’è un lusso ancora più evidente rappresentato da un eliporto, dove lo stesso Neymar può atterrare in comodità con l’aereo privato con le sue iniziali NJR, ad accesso privato per l’imbarcazione.

Tutto ciò ha messo comunque in allerta le forze dell’ordine, il lago artificiale è al vaglio e le violazioni ambientali contestate fanno discutere. L’atteggiamento del padre e quello del bomber non sembrano essere improntati sulla massima serenità in questa vicenda.