Pogba blocca il mercato, la Juve non ha i soldi

La longa manus dei petroldollari sauditi sarebbe arrivata anche su Paul Pogba, ma il francese avrebbe declinato l’offerta: Juve beffata

108′ giocati in stagione in Serie A, a fronte di un ingaggio pari a 10 milioni di euro netti l’anno. Non serve un grande esperto di economia, nè di calcio, per capire che l’investimento fatto dalla Juve su Paul Pogba si è tramutato in un fiasco.

Il tanto atteso ‘Pogback‘ è stato stroncato da una serie incredibile di infortuni, il primo dei quali, come a presagire l’annata disgraziata poi puntualmente verificatasi, è datato 23 luglio 2022, nella prima uscita stagionale amichevole dei bianconeri contro il Chivas Guadalajara.

Dopo la decisione di non operarsi, optando per una terapia conservativa, il francese ha cambiato idea, perdendo di fatto tempo e dovendo comunque rinunciare al Mondiale. Nel nome del quale, dicono i maligni, aveva scelto di non finire subito sotto i ferri.

Dopo l’operazione al ginocchio, che lo aveva rimesso per lo meno a disposizione in panchina contro il Monza a fine gennaio, un altro stop. Stavolta stiramento all’inguine. Poi, in rapida successione, un problema agli adduttori, la non convocazione contro il Friburgo in Europa League per problemi disciplinari e, dulcis amarissimo in fundo, l’infortunio alla coscia patito alla quart’ultima di campionato contro la Cremonese. Che ha decretato la fine anricipata di una stagione mai veramente iniziata per l’ex Manchester United.

Normale che dopo un’annata del genere il club bianconero si interroghi seriamente sull’opportunità di continuare il rapporto col centrocampista. Il quale dal canto suo rivendica un contratto con la Juve valido fino al giugno 2026.

Pogba non se ne va: ecco la conseguenza per la Juve

La Vecchia Signora, complice un bilancio disastroso a cui aggiungre la rinuncia agli introiti derivanti dalla Champions League, ha chiesto al francese di rinunciare a parte dello stipendio. Si attende una risposta del calciatore, che già in passato aveva lasciato intendere di non volersi abbassare l’ingaggio.

In tutto ciò sembra che dall’Arabia Saudita gli sceicchi si siano mossi con una super offerta sia al club che al giocatore, ma quest’ultimo avrebbe declinato la proposta. Un brutto guaio per la Juve, che incassa di riflesso un’altra beffa.

Come infatti rivelato da Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Radio, la mancata cessione milionaria dell’ormai 30enne campione del mondo comporta per i bianconeri il dover rinunciare ad un pallino ormai inseguito da anni.

“Milinkovic-Savic dipende da Pogba, nel senso che ai giocatori più iconici viene detto ‘se volete andare, potete farlo’. Al francese è stato comunicato che 10 milioni di ingaggio son troppi, anche se gioca. Ora vediamo cosa dirà Pogba. Collego il francese al serbo perché col primo in organico, il Sergente non se lo possono permettere“, ha dichiarato il giornalista.