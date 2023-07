Vestito aperto per Elettra Lamborghini: da bollino rosso

La sexy ereditiera torna a far sognare i fan con una foto davvero da urlo: il vestito si apre ed i followers impazziscono per le sue forme

Lo show business pullula ormai di personaggi di ogni sorta che, dopo un’ondata di successo, finiscono per cadere nel dimenticatoio. Non è assolutamente il caso della bella e simpatica Elettra Lamborghini che ha unito umiltà e autoironia ad una bellezza davvero mozzafiato. Una combinazione unica che l’ha portata in vetta ai gradimenti sui social network.

Elettra è nota ai più per essere una affermata cantante che negli ultimi anni ha avuto un successo enorme dopo ogni suoi singolo pubblicato. Ma è soprattutto l’ereditiera dell’impero Lamborghini, il noto brand di automobili sognato e conosciuto in ogni parte del mondo.

Elettra Lamborghini nasce a Bologna il 17 maggio 1994 ed è, come anticipato, la nipote del leggendario fondatore della casa Lamborghini, suo nonno Ferruccio. Sin dalla giovane età ha dato prova di un grande talento e predisposizione nel mondo della musica. I suoi successi sono, in breve tempo, diventati delle vere e proprie hit durante l’estate. Il suo singolo d’esordio, ‘Pem Pem’, divenne letteralmente virale.

La Lamborghini è anche un volto noto della televisione italiana: tra le sue partecipazioni più importanti quella, come opinionista, in una delle ultime edizioni de L’Isola dei Famosi. Nel 202o sposa il cantante olandese Afrojack con cui, tutt’ora, è molto unita e felice. Elettra è poi una grande sostenitrice della comunità LGBTQ+ e non ha mai nascosto di essere bisessuale.

Elettra è troppo sexy: l’abito mostra le sue grazie

Il suo essere simpaticissima, solare ed estremamente disponibile nei confronti dei fan le ha fatto conquistare milioni di followers: circa 7,2 su Instagram, dove la bella Elettra ama mostrarsi in tutta la sua bellezza. Che si tratti di foto private, insieme ad amici o familiari o semplicemente scatti sensuali dove mostra il suo corpo esplosivo non c’è differenza: è estremamente presente sui social dove pubblica contenuti a cadenza quasi quotidiana.

Se sui social continua ad essere una delle showgirl più amate e soprattutto ricercate, il motivo è molto semplice. Le sue foto, specialmente su Instagram, riscuotono enorme successo. Ed il motivo è semplice da intuire. Elettra Lamborghini è una delle donne più belle nel mondo del web: ci tiene a curare il suo corpo statuario e le forme che, come dimostrato nell’ultima foto, sono davvero giunoniche.

Vestito lungo bianco aperto, che mostra le lunghe gambe di Elettra ed un dècolletè davvero imparagonabile. Il nuovo look, coi capelli rossi, ha poi davvero fatto impazzire i suoi ammiratori che nei commenti l’hanno apertamente elogiata. “Rosso di sera… Tingo o non tingo?”, la domanda che la Lamborghini ha posto ai milioni di fan che hanno approvato il cambio di colore della sexy ereditiera.