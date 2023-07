Calciomercato, Cancelo torna in Serie A: colpo sensazionale

Joao Cancelo resta un pezzo pregiato per la sessione estiva di calciomercato: colpo da urlo in Serie A dopo l’ormai imminente addio al Manchester City

Una voglia pazzesca di Italia per il terzino portoghese di Pep Guardiola, rientrato dal prestito al Bayern Monaco. Ora non rientra più nei piani della corazzata del manager spagnolo, che spingerebbe subito per il suo addio. L’assalto decisivo in Serie A per il connazionale di CR7.

Saranno settimane ricche di trattative per le big d’Italia, che vorrebbero competere con gli altri maggiori campionati d’Europa. Un profilo molto gettonato in questa fase di calciomercato è quello di Joao Cancelo con il terzino portoghese che vorrebbe dire subito addio al Manchester City. Il connazionale di Cristiano Ronaldo non sarebbe più felice in Premier League: dopo l’esperienza al Bayern Monaco, le quotazioni per la sua cessioni sono salite a dismisura. Ora la Serie A sogna ad occhi aperti per un trasferimento da urlo in Italia.

Calciomercato, Cancelo colpo da urlo: torna di moda per la big d’Italia

Idee interessanti in vista della prossima stagione per Joao Cancelo che potrebbe così fare il suo ritorno in Serie A dopo aver lasciato un ottimo ricordo. Un’idea venuta a galla nelle ultime ore con la possibilità di chiudere l’operazione in tempi brevi.

Il futuro di Joao Cancelo potrebbe essere nuovamente in Serie A dopo le esperienze importanti con Juventus e Inter. Come riportato dal prestigioso quotidiano Sport, il Barcellona ci sta provando da tempo per ingaggiare il terzino destro, che ha al momento un contratto con il Manchester City fino al 2027. Pep Guardiola lo potrebbe lasciare subito partire anche visto il prestito a gennaio al Bayern Monaco, con il quale si è laureato campione di Germania.

L’altro top club d’Europa, molto interessato al giocatore, è l’Arsenal con Mikel Arteta che potrebbe preparare l’assalto decisivo. Nelle ultime ore Sport Mediaset ha rivelato il forte interessamento dell’Inter, che avrebbe avuto già i primi contatti per rinforzare la rosa nerazzurra con il portoghese. Un ritorno gradito ai tifosi che farebbero subito salti di gioia: la dirigenza milanese sta continuando a monitorare attentamente il fronte acquisti per regalare a Simone Inzaghi idee entusiasmanti.

Dopo la finale persa di Champions League, proprio contro la corazzata di Guardiola, l’Inter ha mostrato nuovamente interesse per il terzino portoghese, perfetto come laterale nella difesa a 5 di Inzaghi. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, ma Beppe Marotta potrebbe strappare anche un prestito con diritto di riscatto in ottica futura per assicurarsi le sue prestazioni. Tutto bolle in pentola per arrivare a profili da urlo in casa nerazzurra: l’Inter vuole continuare a stupire per tornare protagonista anche in Serie A con il nuovo sogno Scudetto.