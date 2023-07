Come si suol dire in questi casi, il passaggio di Joao Pedro in Italia ha lasciato il segno ed a conferma di ciò c’è il fatto che è vicino il suo ritorno dopo un solo anno al Fenerbahce. La trattativa è nata in maniera sorprendente ed è anche in dirittura d’arrivo.

La Serie A, molto spesso, rappresenta una specie di trampolino di lancio e di luogo da cui andar via o per spiccare il volo, se si è molto giovani, oppure per godersi un finale di carriera più sereno, se le primavere iniziano ad essere troppe. A volte, però, ritornano. Ed è questo il caso sicuramente di Joao Pedro, che dopo un solo anno in SuperLig turca, al Fenerbahce, ha già nostalgia di quella che è diventata casa sua e preme per ritornare. E la notizia, tenendo conto del club scelto, non può non spiazzare tutti, da addetti ai lavori fino ad arrivare ai tifosi.

Il brasiliano torna in Serie A

Il percorso in Italia del brasiliano naturalizzato italiano è stato in costante ascesa. Arrivato che era un trequartista, si è pian piano adattato sempre più ed ha avanzato la sua posizione, diventando una seconda punta ed arrivando anche nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.

Con la retrocessione del Cagliari ha deciso di provare una nuova esperienza e di trasferirsi al Fenerbahce, dove però le cose non sono andate come auspicato. Ha infatti trovato poco spazio ed ha segnato, in SuperLig, solo in quattro occasioni. Adesso è sul mercato, piace in Italia ma ha già deciso il suo prossimo club. Stando a quanto raccontato dal giornale turco Sporx, la sua volontà sarebbe di tornare fortemente al Cagliari. Sulle sue tracce c’è il Torino, ma lui dà la priorità assoluta al suo ex club. A volte ritornano, dunque. E si torna sempre dove si è stati bene.

Joao Pedro di nuovo al Cagliari

Dopo otto anni in terra sarda, Joao Pedro si è trasferito l’estate scorsa al Fenerbahce. Evidentemente, con la promozione del Cagliari in Serie A, sente di avere ancora qualcosa da dare al club e per questo spinge per tornare. E difficilmente si può dire di no ad un giocatore che ha segnato 86 gol in 271 partite. La piazza si riscalda.