Donnarumma-Juve, conferma ufficiale: colpo di scena improvviso

Il colpo dell’estate che spiazza tutti potrebbe essere quello di Gigio Donnarumma alla Juventus, si riaprono i margini per portare il portiere in Italia

In esclusiva su Tv Play – CM.IT sono arrivate le dichiarazioni di chi conosce molto bene Donnarumma, il portiere potrebbe così vestire la maglia bianconera e tornare in Serie A dopo le stagioni passate al Paris Saint Germain senza grande gloria.

Un portiere da rilanciare in Serie A, per essere davvero il migliore al mondo. Gigio Donnarumma, dopo l’esperienza con il Milan, ha sempre guardato il nostro campionato con grande attenzione, cercando di capire se ci fossero dei margini per il suo ritorno.

La mossa della Juve su Donnarumma potrebbe essere quella decisiva, c’è un annuncio che aumenta decisamente le chance del portiere in bianconero. Al Psg non si è integrato perfettamente, gli errori commessi nelle edizioni della Champions League hanno un loro peso e possono portare a un clamoroso epilogo.

Il Paris Saint Germain cambierà un bel po’ di cose nel suo organico, la partenza di Messi, quella probabile di Neymar e del portiere sono da mettere in conto. I francesi punteranno su altri calciatori, l’occasione di tornare per Donnarumma è quanto mai propizia. E, come dichiarato da Fabrizio Ravanelli, la Juve su Donnarumma lo era già da tempi non sospetti, poteva essere bianconero già da ragazzino: una prima grande occasione perduta per tutto l’ambiente.

Donnarumma-Juve, Ravanelli allo scoperto

Ravanelli ha così fatto una clamorosa rivelazione: “La Juve deve mangiarsi le mani per non averlo preso, prima di andare al Milan venne a Torino a provare, io allenavo i ragazzi classe 1999: non gli facevano mai gol, ai tempi aveva 13-14 anni ed era già un mostro, dissi subito di non farlo uscire dal centro sportivo, ma non diedero peso alla mia relazione. Investendo su quel portiere, non avrebbero avuto mai il problema del post Buffon”.

Donnarumma rimpianto bianconero, i tifosi si chiedono se questa rivelazione di Ravanelli sul recente passato possa scatenare anche qualcosa per il futuro. Tutto dipenderà anche dalle future scelte del prossimo allenatore del Psg, Luis Enrique, e da quanto ci possano essere i margini economici per una trattativa.

La permanenza del polacco Szczesny bloccherebbe tutto, la partenza del polacco secondo Ravanelli non è fattibile in questa stagione, ci potrebbero essere dei margini per l’estate del 2024. Donnarumma, dopo Euro2024, potrebbe rompere definitivamente gli indugi e abbracciare la maglia bianconera.