Il costume è un filo: Carolina Stramare è esplosiva

Carolina Stramare vive l’estate nel migliore dei modi: il costume è praticamente un filo, followers scatenati sui social

Il momento dell’estate è, come si sa, quel momento in cui ognuno presente su Instagram cerca di guadagnare più followers tramite le foto che pubblica con regolarità. In una tale “lotta” non può mancare la bellissima Carolina Stramare, modella nata a Genova nel 1999.

Non è una ragazza qualsiasi Carolina, qualcuno la ricorderà per essere stata premiata nel 2019,a soli 20 anni, come Miss Italia, la competizione per eccellenza per ciò che concerne la bellezza. Carolina Stramare ha stravinto, era ed è ancora oggi la più bella in assoluto tra le ragazze di punta dello show business italiano.

Ella da lì in poi non ha conosciuto altro che la popolarità sebbene non si sia montata affatto la testa, come è capitato con altre vincitrici di Miss Italia. Carolina è rimasta se stessa, ha ottenuto il successo con merito, senza l’utilizzo di sotterfugi vari, e oggi vanta numeri sempre più importanti, sia online che offline.

Su Instagram – dove conta 510.000 seguaci in questo momento – ha tantissimo seguito per le foto che posta e per la leggiadra che manifesta. E ora, con l’arrivo della bella stagione, non può che stare sulla bocca di tutti.

Carolina Stramare, il costume è un filo: la modella è esplosiva

Carolina ha vissuto varie esperienze da quando è stata premiata come Miss Italia. Ha sfilato per vari brand, Paul Marciano e Philippe Plein su tutti, e co-condotto numerosi programmi televisivi, tra cui quelli di Enrico Papi (come ‘Scherzi a Parte’) e ‘Pechino Express’. Sono stati momenti importanti, formativi a tal punto che molti oggi la vedono in rampa di lancio per ulteriore programmi.

In questo momento Carolina si trova a Ibiza, nota meta spagnola, e sta spopolando con le sue foto in costume. In un recente scatto ciò che salta all’occhio è il suo incantevole décolleté che non si nasconde affatto. Lo scatto è talmente ‘hot’ che ha infiammato letteralmente i followers che l’hanno inondata di cuoricini e commenti in calce. Molti seguaci della modella, a buon ragione, non si trattengono commentando il valore estetico della ragazza, mentre altri si limitano con commenti a dir poco piccanti.

A prescindere da ciò, la modella genovese dimostra con tali foto di essere sempre sul pezzo e pronta a sfidare a colpi di likes le agguerrite concorrenti.