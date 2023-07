L’Inter lo soffia al Milan: contatti avviati

La società nerazzurra ha messo nel mirino calciatori in determinati ruoli e presto potrebbe nuovamente beffare ‘i cugini’. Cardinale avvisato.

La stagione dell’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto tanti importanti alti e bassi. Le cose in campionato erano iniziate malissimo, la società non ha gradito le oltre dieci sconfitte in campionato e solo un gran finale di stagione ha cambiato repentinamente le cose.

Cosi Simone Inzaghi, inizialmente a rischio, ha trovato la svolta. Qualificazione Champions con qualche turno di anticipo, la vittoria di trofei come coppa Italia e supercoppa italiana e il sogno Champions League con i nerazzurri fermati solo in finale contro il Manchester City. Una rete di Rodri ha spezzato le speranze del club milanese, ma ha lasciato la consapevolezza che l’Inter può giocarsela alla pari quasi con chiunque. Ora arriva uno dei momenti peggiori per i tifosi nerazzurri, ovvero il calciomercato.

Negli ultimi anni, causa costanti difficoltà economiche, l’Inter ha quasi sempre ceduto i suoi big per fare cassa, per abbassare il monte ingaggi e nel complesso per trovare quelle risorse che Zhang fatica a trovare. Ausilio e Marotta stanno facendo quasi i ‘salti mortali’, la società ha già chiuso il colpo Marcus Thuram, ma l’Inter prima di acquistare deve cedere. E occorrono urgentemente i sostituti di Skriniar, Gagliardini, D’Ambrosio e Bellanova, senza dimenticare la questione Lukaku. Il club ha ceduto ufficialmente Brozovic in Arabia Saudita e quindi l’emergenza a centrocampo è evidente.

Inter, colpo a centrocampo?

Servono i sostituti di Brozovic e Gagliardini, il club nerazzurro deve rinforzare il centrocampo e, oltre a Davide Frattesi, ha deciso di puntare sul centrocampista tedesco, naturalizzato serbo, Samardzic. Il giovane talento si è messo in mostra nell’ultima stagione con la maglia dell’Udinese, ha brillato ed ha attirato l’attenzione dei principali club italiani ed europei, l’Inter vuole anticipare la concorrenza e chiudere subito il colpo. Sul giocatore c’è da tempo il Milan, ma l’Inter, come nel caso Thuram, vuole anticipare i rossoneri.

L’operazione Frattesi costa quasi 40 milioni di euro, l’Inter non sembra intenzionata a partecipare ad aste e ha virato decisa sul calciatore dei friulani. La società è d’accordo con la valutazione datagli dal club, ovvero di 25 milioni di euro, e presto potrebbe piazzare l’affondo decisivo. La società della famiglia Pozzo aveva valutato l’inserimento di Fabbian come parziale contropartita ma l’Inter lo valuta molto, forse troppo e cosi valuta altre soluzioni. Quel che è certo è che Frattesi ha una valutazione molto alta e l’Inter sonda possibili alternative importanti. Samardzic ora è la priorità.