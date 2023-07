Lucia Javorcekova prende il sole così: letteralmente esplosiva

La stupenda 33enne slovacca manda cartoline da una spiaggia esotica: il suo account Instagram va letteralmente in fiamme

In un periodo storico in cui vanno per la maggiore, per lo meno sui social, le bellezze legate al tennis, c’è un personaggio che mantiene intatto il suo primato. Sia in termini di followers su Instagram che soprattutto come livello di bellezza, sensualità, avvenenza ed esplosività che riesce a trasmettere con qualunque condivisione pubblica.

Grazie anche all’avvento della bella stagione, l’auto promozione delle proprie qualità fisiche sta letteralmente spopolando tra le atlete di diversi sport, con particolare focus sul tennis.

La strada tracciata anni fa da Maria Sharapova, la prima ad intraprendere la doppia carriera di tennista/ modella è stata pioneristica in tal senso.

Ci sono addirittura atlete che, dato l’enorme successo legato alla propria figura, hanno fatto delle sfilate, delle campagne pubblicitarie, de loro essere testimonial di linee di intimo o di bikini, la loro attività principale. Abbandonando addirittura, o diminuendo di molto, i loro impegni agonistici.

I casi di Sofya Zhuk e Susanna Giovanardi nel tennis, ma anche quello di Valentina Vignali nel basket o di Kalya Simmons nel volley ne sono fulgidi esempi. E poi c’è lei. Che non ha bisogno di troppe presentazioni. Una che, nonostante paghi anche 10 anni di giovinezza a molte delle sue ‘rivali’ social, le domina con la sua prorompenza. Con la sua incontenibile carica di sensualità.

Lucia Javorcekova, bomba sexy in riva al mare

Stiamo parlando ovviamente di Lucia Javorcekova, l’ex ciclista slovacca già conosciuta anche al pubblico italiano per alcune apparizioni televisive. Famosa quella per la trasmissione ‘Le Iene’, in cui alla fine della puntata Lucia mostrò il suo abbondante seno agli inviati.

C’era stato però un precedente, e anzi proprio da questo il programma Mediaset si interessò a lei, che risale al 2015. Partecipò al gioco social #escile, che invitava le concorrenti a mostrare le proprie grazie. Lucia si prestò volentieri alla provocazione della modella Emily Ratajkowski, famosa per l’hashtag di cui sopra. Il successo fu clamoroso. Da lì la sua popolarità è stata in costante ascesa.

Dopo aver posato per alcuni calendari ed aver occasionalmente preso parte a campagne pubblicitarie per alcune marche di intimo – cosa già fatta subito dopo aver ultimato gli studi, da giovanissima – Lucia si è dedicata anima e cuore alla carriera di influencer. Con dei risultati strabilianti. Gli oltre 3,5 milioni di followers su Instagram sono solo la punta dell’iceberg di un successo che non sembra davvero potersi arrestare.