Marotta diabolico: firma anche l’ex Juve!

In questa prima fase di calciomercato l’Inter è senza dubbio una delle squadre più attive, sia in entrata che in uscita.

Rispetto al club che, solo qualche settimana fa, giocava la finale di Champions League contro il Manchester City ad Istanbul, sono cambiate tante cose. Diversi calciatori nerazzurri hanno visto il proprio contratto scadere mentre altri potrebbero essere sacrificati per fare cassa.

E’ il caso di Marcelo Brozovic, ceduto ufficialmente in queste ore all’Al Nassr (con lui è andato anche il terzo portiere nerazzurro Cordaz, che aveva contratto in scadenza), ed è quello che potrebbe essere anche per l’estremo difensore camerunense Andrè Onana. Il calciatore piace allo United e si tratta sulle condizioni di acquisto da parte dei Red Devils: l’offerta al momento è ferma a circa 45 milioni bonus compresi mentre l’Inter ne vorrebbe almeno una decina in più.

Con Cordaz via e il contratto di Handanovic ancora in bilico la situazione portieri in casa nerazzurra è tutta da definire. L’Inter potrebbe cambiare tutti e tre i portieri, sono stati fatti diversi nomi e nelle ultime ore è stato accostato un nuovo nome al club nerazzurro. La società sta valutando varie piste, alcune anche low cost. Il club avrebbe messo nel mirino una ‘vecchia conoscenza’ del calcio italiano, la notizia ha sorpreso tutti. L’obiettivo del club è cedere Onana e sostituirlo con un sostituto abbastanza ‘economico’.

Inter, nuova pista per la porta

Secondo alcune indiscrezioni Marotta avrebbe messo nel mirino il portiere della Sampdoria e cresciuto nella Juventus Emil Audero. Il calciatore, nonostante le recenti difficoltà del club blucerchiato, ha sempre garantito grande affidabilità e per questo motivo il club milanese sta valutando il suo acquisto. Il club doriano è retrocesso in Serie B, ma quasi sicuramente cederà Audero al miglior offerente: l’Inter c’è, il ragazzo ha una valutazione di poco più di 10 milioni di euro. La società ha idee ben precise per la questione portiere.

Piste come quelle che portano a Mamardashvili del Valencia e Trubin dello Shakhtar Donetsk appaiono al momento molto onerose e quindi il club nerazzurro potrebbe chiudere il doppio colpo prelevando un giocatore ‘esperto’ a parametro zero come Lloris o Keylor Navas ed affiancandolo anche ad Audero. Una possibilità potrebbe essere anche la permanenza di Samir Handanovic con il club che garantirebbe ad Audero l’affiancamento dello storico capitano nerazzurro, leader dello spogliatoio e uomo di grande esperienza. Audero è la pista nuova e sicuramente quella meno onerosa, l’Inter ci pensa sempre più seriamente.