Michela Persico irresistibile in bikini rosso: le curve sono esplosive

In attesa di capire il futuro del suo compagno, Michela Persico ha deciso di incantare tutti mettendo in mostra la sua irresistibile bellezza

Il difensore classe 1994 della Juventus, Daniele Rugani, alla soglia dei trent’anni e della scadenza di contratto con il club bianconero spera finalmente di poter trovare un club che possa fare di lui un protagonista. Appena undici apparizioni per il difensore in questa stagione tra campionato e coppe, un po’ poco per quello che anni addietro era stato etichettato come uno dei centrali più promettenti in circolazione. In attesa di capire che ne sarà del suo futuro, il calciatore si gode un po’ di vacanza in compagnia della sua dolce metà Michela Persico e del loro figlio Tommaso.

Periodo a Forte de Marmi per la famiglia Rugani che giusto qualche giorno fa, sul profilo Instagram della giornalista sportiva compagna del calciatore, avevano pubblicato una foto di loro tre tutti insieme. Pioggia di likes per l’influencer che nei giorni successi si è superata. Niente famiglia questa volta nello scatto di lady Rugani che ha preferito mostrarsi da sola.

Tra non molto per il club bianconero inizierà il ritiro in vista della nuova stagione e, qualora non dovesse essere trovato l’accordo con un nuovo club in tempo, Rugani si aggregherà ai compagni. Pochi giorni ancora a disposizione del ventinovenne che spera di poter tornare a disposizione di mister Massimiliano Allegri con le pile ricaricate. Così da giocarsi un posto in squadra.

Michela Persico in vacanza, lo scatto di lady Rugani che ha tolto il fiato ai fan

Futuro del calciatore che andrà deciso anche insieme alla sua famiglia, ma c’è tempo per prendere una decisione: il calciomercato è appena aperto. Ora è tempo di vacanza e a far rilassare il calciatore ci sta pensando la sua compagna che, questa volta, sui social si è mostrata da sola. Capello biondo lucente, occhiale da sole scuri e un bikini rosso che ha messo in mostra le curve pericolose di lady Rugani.

Scatto fatto non dal suo compagno ma dalla madre dell’influencer. Perché in questo periodo a Forte dei marmi, a godersi l’estate insieme alla famiglia di Rugani e della Persico, ci sono anche i genitori di lei. Vacanze davvero in famiglia per una delle coppie più famose della Serie A che non hanno optato per chissà quale meta esotica ma hanno preferito non andare troppo lontani da casa. Forte dei Marmi è infatti vicino Lucca, città che ha dato i natali al calciatore.