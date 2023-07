Sdraiata in intimo: Melita Toniolo è da guardare con cautela

Melita Toniolo è molto attiva su Instagram, con il suo profilo che conta più di un milione di follower. Gli scatti pubblicati, infatti, sono molto apprezzati dai suoi fan

Melita Toniolo nel corso degli anni ha conquistato una grande fetta di pubblico. Questo per via delle apparizioni televisive che l’hanno vista protagonista, e che portano gli spettatori ancora oggi a seguirla con grande entusiasmo anche nel mondo social.

Le prime apparizioni sul piccolo schermo arrivano intorno all’anno 2006, grazie a “Distraction” e “Le Iene”. La consacrazione definitiva arriva nel 2007, quando partecipa come concorrente al famoso reality show di casa Mediaset “Grande Fratello” condotto da Alessia Marcuzzi. Durante la trasmissione si fa amare sempre di più dal pubblico grazie alla storia d’amore con Alessandro Tersigni, terminata qualche hanno dopo.

Dopo la fine della storia con l’attore, per Melita Toniolo l’amore torna nel 2015, quando si fidanza ufficialmente con il comico Andrea Viganò con la quale ha un figlio di nome Daniel nato nel 2017. Poco tempo fa, però, entrambi annunciano la separazione. Nonostante questo, Melita è sempre molto attiva sul proprio profilo Instagram, dove tiene aggiornati i suo follower con scatti sia di vita privata che professionale.

Melita incanta Instagram, la foto è da urlo: fan senza fiato

Melita Toniolo attira sempre più attenzione sui social, con il profilo Instagram che oggi conta più di un milione di follower. Con questo andamento i fan sono destinati a crescere sempre di più, che possono portare Melita a raggiungere numeri ancora più importanti. Ad attirare l’attenzione sono gli scatti pubblicati, che mostrano la trentasettenne in tutto il suo splendore.

Nello foto possiamo ammirarla sdraiata con un intimo di colore bianco, che mette in mostra un fisico statuario e un lato A da urlo. Lo scatto oltre a migliaia di like ha ricevuto svariati commenti come “il top della bellezza” oppure “una sola parola…dea”. Commenti che trovano il gradimento di Melita, che non perde occasione per lasciare nei commenti delle emoticon a forma di cuore.

Con l’attività lavorativa che procede spedita, per la bella Melita a breve sarà tempo di vacanze, in modo da concedersi dei momenti di relax insieme alla famiglia. I fan, soprattutto quelli più assidui, sono pronti a seguirla ancora, grazie a degli scatti che ai loro occhi la rendono sempre più bella.