Arabia, l’ultima novità preoccupa i tifosi europei: sarà durissima

Importanti novità per il campionato dell’Arabia Saudita che in questo modo può annientare tutti i tornei rivali. Ecco le ultimissime

L’Arabia Saudita sembra non conoscere confini, lo scopo della Saudi Pro League è quello di diventare uno dei campionati più competitivi del mondo e. a giudicare dai passi fatti nelle ultime settimane. sono sulla giusta strada. Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, coinciso con l’apertura del calciomercato invernale, diversi altri campioni hanno deciso di abbracciare il loro progetto.

Convincere i migliori giocatori del mondo al trasferimento non è poi così difficili quando si hanno delle risorse di denaro apparentemente illimitate. Per questo per i club europei e del resto del mondo sta diventato sempre più difficile compere. La campagna acquisti è iniziata da meno di una settimane e l’esodo verso l’Arabia sembra ormai inarrestabile.

I top players che hanno deciso di tentare l’avventura in terra saudita ormai non si contano più e nelle prossime settimane tanti altri calciatori potrebbero fare le valigie e partire. Non la miglior notizia per i campionati più prestigiosi che di questo passo rischieranno presto di perdere il loro blasone. Specialmente dopo le ultime indicazione date direttamente dalla FIFA.

La FIFA stravolge il calcio: cosa sta succedendo in Arabia Saudita

Le novità divulgate dal governo mondiale del calcio non possono far stare tranquilli i club di tutto il mondo. Come è noto, il calciomercato estivo finirà esattamente il primo giorno di settembre, almeno per quanto riguarda alcuni dei campionati più importanti del continente europeo. Regola che non varrà per l’Arabia Saudita che potrà continuare a tesserare i nuovi arrivati fino al 20 settembre: quasi un mese in più di trattative e loro disposizione.

Una vera e propria spada di Damocle per la Serie A e gli altri campionati che rischieranno così di veder partire i loro pezzi pregiati senza la possibilità di sostituirli. Una mossa che rischia di cambiare le carte in tavola in maniera drastica. Gli arabi hanno tutto il tempo per trattare un calciatore e potrebbero perciò aspettare l’ultimo momento per affondare il colpo definitivo. Lasciando così il club cedente con un calciatore in meno e senza la possibilità di fare nuove operazioni.

Insomma, non proprio la mossa migliore per salvaguardare i club degli altri campionati che già così hanno poca possibilità di competere in termini economici. Se a questo si aggiungono i circa tre mesi di calciomercato a disposizione della Saudi Pro League, ecco che gli equilibri calcistici di tutto il mondo verrà presto stravolti. Situazione che a larghi tratti ricorda quanto successo in Cina qualche tempo fa, con l’unica differenza che lì ad un certo punto il governo ha messo un freno. Cosa che in terra araba difficilmente succederà.