Calciomercato Juventus, Giuntoli ha scelto: è lui il colpo per l’attacco

La Juventus non si ferma proprio ora. La voglia di tornare protagonista è tanta: Giuntoli è già al lavoro per annunciare il prossimo colpo di calciomercato

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. La Juventus è pronta a chiudere un nuovo colpo in vista della prossima stagione: Giuntoli si è subito reso protagonista della campagna acquisti dei bianconeri.

Saranno settimane interminabili e ricche di colpi di scena in casa Juventus. Il club bianconero ha rivoluzionato l’assetto dirigenziale in pochi mesi per porre le basi per un futuro solido e più roseo rispetto agli ultimi tempi deludenti. Il talentuoso giocatore brasiliano è pronto a vestire la maglia bianconera per imporsi su grandi palcoscenici riportando la Juventus in alto. La Champions è un obiettivo primario così come la vittoria del campionato di Serie A che manca ormai da diversi anni.

Calciomercato Juventus, all in per il colpo in attacco: assalto totale di Giuntoli

Ancora non è arrivato il comunicato ufficiale, ma Cristiano Giuntoli ha già visitato i locali della Continassa operando in prima persona. Tanti i profili monitorati nelle ultime ore per andare a puntellare la rosa a disposizione di Cristiano Giuntoli: un motivo in più per far sognare i tifosi bianconeri.

Massimiliano Allegri sarà accontentato nel più breve tempo possibile. La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi da urlo. Dopo l’arrivo di Timothy Weah dal Lille, ora il dt Cristiano Giuntoli potrebbe regalare nuovi innesti di qualità per la fascia destra. Il primo nome è quello di Domenico Berardi, ma nelle ultime ore è salito nelle quotazioni quello del brasiliano del Real Betis, Luiz Henrique, che ha conquistato tutti. Un colpo di scena incredibile per rinforzare il reparto offensivo con profili anche semi-sconosciuti, ma già pronti per il presente.

Classe 2001, si è imposto in Brasile con la maglia della Fluminense impressionanto tutti: dotato di ottima struttura fisica, agisce prevalentamene come esterno destro. Può ricoprire anche la posizione di prima punta vista la stazza imponente arrivando così a farsi applaudire anche in Europa con il Real Betis. La Juventus lo monitora a lungo per sferrare l’assalto decisivo: un colpo da novanta arrivando a rinforzare il reparto offensivo di Allegri.

Nel 2021 Sampdoria e Bologna avevano chiesto anche informazioni per il talento brasiliano, ma il Real Betis subito l’ha chiuso velocemente per fargli provare l’entusiasmo della Liga Spagnola. Ora è pronto per la Juventus.