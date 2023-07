Calciomercato: Umtiti di nuovo in Serie A, trattativa a sorpresa

Dopo anni bui e condizionati da tanti, troppi infortuni, Samuel Umtiti con la sua avventura in Italia si è rilanciato mostrando nuovamente al mondo quelle che sono le sue incredibili doti. Doti che, ovviamente, non sono passate inosservate, al punto che ora un club è pronto a riportarlo in Italia con una trattativa a sorpresa.

Uno dei grandi protagonisti della passata stagione di Serie A 2022/2023 è stato senza ombra di dubbio Samuel Umtiti. Arrivato in quel di Lecce lasciando tutti a bocca aperto per il coraggio della scelta, e con scetticismo relativo alle sue condizioni fisiche, si è calato con una umiltà impressionante in questa realtà. Trascinandola in una salvezza storica e risultando tra i migliori insieme ad Hojlund e Strefezza. Adesso si sta lavorando per riportarlo nel Bel Paese, tra la meraviglia di tutti, con un colpo che avrebbe del sensazionale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Nonostante a Lecce si sia rilanciato ed abbia dimostrato ancora di essere un giocatore da top club, il Barcellona ed Umtiti hanno deciso di non proseguire insieme. Il 30 giugno è scaduto il contratto che legava il francese al club catalano, ed ora il centrale è libero di accordarsi per un trasferimento a parametro zero.

Stando a quanto raccontato dal portale spagnolo “Todo Fichajes“, il Lecce ha fatto pervenire al calciatore una proposta per un ritorno in Puglia che non lo avrà lasciato di certo totalmente indifferente. Al momento, però, il giocatore non ha dato ancora una risposta, dal momento che aspetta una mossa dall’Olympique Lione. E’ lì, infatti, dove è cresciuto e la squadra in cui vuole tornare per provare a rilanciarsi in maniera definitiva nel grande calcio. Quella dei pugliesi, al momento, rappresenta una soluzione alternativa non di poco conto.

Nato il 14 novembre del 1993, il difensore 29enne è stato insieme a Baschirotto il pilastro della linea difensiva del Lecce, come certificato dalle 25 presenze accumulate. Con un avvio, tra l’altro, condizionato da qualche noia muscolare di troppo ed alcune incomprensioni iniziali con il tecnico Baroni. In attesa di una risposta, il tifo di Lecce può incrociare le dita per un campione di questa caratura.