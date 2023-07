Chiara Ferragni rovente in costume: tutti senza parole

Chiara Ferragni in costume a bordo piscina: la bellissima influencer lascia tutti senza fiato, il suo corpo perfetto è in bella mostra

Chiara Ferragni è senza dubbio l’influencer più famosa in Italia. La prima a credere nel mondo dei social, ora vanta quasi 30 milioni di follower ed è una vera imprenditrice che ha costruito un impero proprio grazie alla sua attività. Addirittura è stata realizzata una serie tv sulla sua vita, con tanto di retroscena e segreti che l’hanno portata ad essere una delle più famose e conosciute.

Ovviamente ogni giornale di cronaca rosa o gossip non può non concentrarsi su di lei e sulla sua famiglia. Sposata con il rapper Fedez, in molti hanno documentato come fosse ad un passo dal divorzio. Litigi furibondi tra i due coniugi anche e soprattutto in occasione del Festival di Sanremo, dove la Ferragni è stata la co-conduttrice in due serate.

Tutti ricordano l’episodio del bacio tra Fedez e Rosa Chemical che avrebbe infastidito non poco la bellissima Chiara, tanto da far scatenare la crisi e la quasi separazione.

Sui social, manco a dirlo, posta con una regolarità impressionante; d’altronde ogni aspetto della sua vita è sotto la lente di ingrandimento e lei non perde occasione per renderlo noto ai suoi seguaci. Perfino momenti intimi, come lo è stato la nascita dei suoi figli o quando era intenta a nutrirli da neonati.

Chiara Ferragni in bikini è da paura: che incanto

Bellissima ed incantevole, è anche bollente nelle immagini che posta. Provocante a più non posso, scrollando il suo profilo si notano anche le foto in cui è in topless, con le sue curve coperte alla meno peggio oppure in lingerie che più sensuale non si può. Micro tanga e reggiseni di pizzo e trasparenti a non lasciare nulla di nascosto, ma anche abiti dove di intimo indossato non ve n’è traccia.

Nell’ultima immagine postata, invece, è in bikini; a bordo piscina, nella splendida località di Villa Bonomi dove si sta godendo qualche momento di relax, di riposo dalle fatiche lavorative. Nessuna traccia del marito, ma è solo lei la protagonista assoluta delle immagini.

Indossa un costume rosa classico, con slip e reggiseno che esaltano le sue forme e mostrano il ventre piatto ed il décolleté. Seduta a bordo piscina, le gambe sono incrociate ed il suo viso è in primo piano, con tanto di accenno di sorriso, per uno spettacolo davvero divino. Bellissima, così come lo è lo sfondo, sembra proprio felice e spensierata.

Un post, questo, che ha raccolto oltre 250mila like e tantissimi commenti, soprattutto di apprezzamento per una delle ragazze italiane più belle e sensuali.