“Donnarumma alla Juve”: il retroscena che ha cambiato tutto

Arriva un clamoroso dietro le quinte che coinvolge Gianluigi Donnarumma e la Juventus. Ecco tutti i dettagli

Oggi Donnarumma, oltre a quelli dell’Italia, difende i pali del Paris Saint Germain. In passato, però, l’estremo difensore classe ’99 avrebbe potuto trasferirsi alla Juventus, come confermato da una figura molto vicina ai bianconeri.

Il trasferimento avrebbe potuto risolvere alla Juventus l’annoso problema del dopo Gigi Buffon, rimpiazzandolo con il suo naturale erede come già accaduto nell’Italia. Le parole dell’ex calciatore non lasciano spazio a repliche e raccontano di come Donnarumma lo impressionò la prima volta che si incontrarono.

Fin dalla sua prima apparizione Gianluigi Donnarumma aveva fatto capire di essere un predestinato. Non è un caso se un grande uomo di calcio come Sinisa Mihajlovic decise di mettere da parte il titolare Diego Lopez, proveniente dal Real Madrid, per lanciare l’allora sedicenne Gigio nel calcio dei grandi.

Da quel momento Donnarumma non ha mai smesso di bruciare le tappe e ben presto è diventato l’erede designato di Buffon tra i pali dell’Italia.

Donnarumma ha sfiorato la Juve: l’ex calciatore svela un clamoroso retroscena

Con gli azzurri di Roberto Mancini, inoltre, è arrivato il titolo più prestigioso messo fino ad ora in bacheca: Euro2020. Nella notte di Wembley, che ha consegnato all’Italia il secondo titolo continentale della sua storia, Donnarumma è stato tra gli assoluti protagonisti con due rigori parati nella lotteria finale.

Negli scorsi giorni, però, un ex calciatore italiano ha svelato in retroscena che avrebbe potuto cambiare la storia di Donnarumma e non solo. L’ex calciatore in questione è Fabrizio Ravanelli che, di recente, ha parlato ai microfoni di Tv Play.

L’ex Juventus ha raccontato un aneddoto che avrebbe potuto portare Gigio in bianconero molto presto.

Ecco le parole di Ravanelli: “La Juve dovrebbe mangiarsi le mani per non aver preso Donnarumma. Prima che andasse al Milan, venne a provare a Torino, quando io allenavo i ’99. – prosegue l’ex Juve – Feci una relazione in cui dissi di prendere quel portiere, non gli facevano mai gol. A 13-14 anni era già un mostro. Se la Juve avesse deciso di investire su quel portiere, non avrebbe avuto il problema del dopo Buffon”.

Si erano, dunque, sfiorati in passati la Juventus e Donnarumma. L’ex Milan era stato accostato alla Vecchia Signora proprio quando lasciò i rossoneri ma, come rivelato da Ravanelli, l’approdo alla Juventus sarebbe potuto avvenire molto tempo prima.