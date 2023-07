Kristyna Schickova, scollatura vertiginosa: la sorella dell’ex Roma è divina

La scollatura vertiginosa di Kristyna Schickova ci lascia senza fiato. Kristyna è la sorella dell’ex attaccante della Roma, Patrick Schick.

Il fratello non ha certo lasciato ricordi indelebili nella Capitale, anche se, oggi, si è ricostruito una più che dignitosa carriera di attaccante in Bundesliga, con la maglia del Bayer Leverkusen. I tifosi giallorossi non trascorreranno notti insonni nel pensare ai goal di Patrick Schick con la maglia giallorossa, questo è sicuro, ma un passaggio sul profilo instagram della sorella, Krystina, è più che doveroso.

Kristyna Schickova è la super modella ceca che sta letteralmente facendo impazzire il mondo del web. La sua è una storia da raccontare, cominciata dai primi concorsi di bellezza, come quello del 2013 che la vide sulla passerella di Miss Repubblica Ceca.

Eppure il bisogno di diventare mamma e il desiderio di costruire una sua vita familiare hanno alla fine prevalso, tanto è vero che la Schickova, oggi, non solo ha due bambini e un legame sentimentale solido, ma dopo un lungo peregrinare all’estero, è tornata in patria dove vive felicemente.

Attivissima sui social, Kristyna non ha mancato di raccontare ai suo followers i momenti precedenti alla nascita dei suoi figli. Si è mantenuta sempre in forma smagliante, questo è certo, tanto è vero che già subito dopo la seconda gravidanza, su sua stessa ammissione, diverse aziende hanno cominciato a contattarla affinché prestasse la sua immagine per i loro brand.

Kristyna Schickova: la sorella dell’ex romanista Patrick Schick è in forma smagliante

Corpo favoloso, alta e slanciata, la Schickova ha vissuto molti anni negli Usa prima di fare ritorno a casa. Kristyna racconta che la carriera di modella, come spesso accade, è iniziata per caso, quando, da ragazzina, è stata notata in un locale di Praga. Non era il sogno e l’obiettivo della sua vita, questo ci tiene a far sapere, ma i geni e il destino le hanno regalato tutto questo.

All’età di tredici anni è stata avvicinata per strada, nella Capitale ceca, dalla fotografa ceca di fama mondiale Lucie Robinson. Poco tempo dopo ha posato per il suo primo book e, prima ancora di capire cosa stesse accadendo, è volata a New York per quattro mesi.

Questo ha dato il via alla sua carriera di modella, soprattutto all’estero. Los Angeles, il mondo dorato degli attori di Hollywood, la presunta relazione con Leonardo Di Caprio (non smentisce), i passaggi alla notte degli Oscar e al Golden Globe: poi il nuovo amore e il ritorno in patria dove ha coronato il sogno di diventare mamma.

Ma la Schickova, che sui social appare più in forma che mai dopo il secondo parto, vuole sorprenderci e siamo certi che la sua carriera riprenderà prestissimo.