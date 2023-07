“La polizia ferma la Liga”: Spagna, arriva il ribaltone

La Liga è un campionato che sta facendo molto discutere per motivi che vanno al di là del calcio: la polizia potrebbe fermarla

Sembrano lontanissimi i tempi in cui della Liga si parlava soltanto del confronto tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Qualche anno fa, infatti, ogni giocatore aspirava a giocare in Spagna. Perché oltre a Barcellona e Real Madrid, con Simeone anche l’Atletico Madrid è arrivato a competere seriamente per la vittoria del titolo e anche per la Champions League.

Uno spettacolo assoluto, con squadre ricche di campioni e una sfida eterna Messi-CR7. Adesso le cose sembrano diverse, perché spesso all’estero non si parla delle prodezze di Lewandowski, di Modric o di Griezmann. Per la maggior parte delle volte, quando si parla di Liga si fa sempre riferimento ai problemi di razzismo che ci sono in quasi tutti gli stadi.

E il protagonista è quasi sempre Vinicius Junior. Questo perché è uno dei calciatori più forti del mondo, che gioca nella squadra più importante. E soprattutto perché nel corso della carriera si è sempre battuto per i più deboli, contro le discriminazioni. Tanto da litigare con diverse tifoserie durante una partita. Il caso più eclatante al Mestalla, durante il match tra Valencia e Real Madrid, dove è anche scoppiata una rissa in campo tra i giocatori.

Liga, la polizia potrà interrompere le partite

Secondo quanto riferito da El Pais, il Ministero dell’Interno in Spagna ha dato potere alla polizia di sollecitare l’arbitro a non iniziare, sospendere o fermare una partita per insulti razzisti. Una decisione storica per la Liga e per tutto il calcio europeo, considerando i gravi problemi che hanno colpito il campionato spagnolo negli ultimi mesi.

L’introduzione della polizia per questo tipo di vicende permette anche all’arbitro di essere tutelato, visto che spesso è difficile trovare un direttore di gara che abbia la capacità morale e tecnica di sospendere una partita con lo stadio contro.

Una vittoria per Vinicius e per la sua battaglia contro il razzismo. Nel corso della stagione, l’attaccante brasiliano ha ricevuto commenti di sostegno da parte di tante personalità di rilievo, calcistiche e non.

Tutti sostengono ‘Vini’ in questa vicenda, tuttavia spesso si ritrova solo a lottare contro i razzisti. Grazie alla sua risonanza mediatica, tuttavia, riesce comunque a far qualcosa contro di loro. Stavolta le forze dell’ordine potranno dare una mano concreta, con la possibilità di fermare le partite in Liga.