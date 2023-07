Melita Toniolo stupefacente: foto da urlo a Jesolo

Una strabiliante Melita Toniolo: lo scatto da Jesolo dell’ex concorrente del “Grande Fratello” è da far andare fuori di testa

Gli appassionati di calcio hanno familiarità con il ‘Principe delle tenebre’. Due dei più blasonati club hanno, infatti, soprannomi che si rifanno esplicitamente al simbolo del maligno per eccellenza.

Il Milan, secondo club per numero di Coppa dei Campioni/Champions League in bacheca, 7, dietro solo all’inarrivabile Real Madrid che ne vanta 14, è per tutti, tifosi rossoneri e avversari, il ‘Diavolo’.

Mentre i calciatori di un’altra big del calcio mondiale, il Manchester United, da sempre sono i Red Devils, i ‘Diavoli rossi’. Nomignolo che condividono con i calciatori della Nazionale del Belgio.

Dunque, nel mondo del calcio il ‘Principe del male’ ha fatto molti proseliti, forse, nella speranza di riuscire a terrorizzare gli avversari già con il solo luciferino soprannome. Invece nel variegato e rutilante universo dei social network c’è una sola diavolessa, anzi, per la precisione, una ‘Diavolita‘.

Melita Toniolo stupefacente: foto da far mandare fuori di testa

Tra angeli e dee che spopolano nei social network c’è, come detto, anche una ‘Diavolita’, al secolo Melita Toniolo, modella, showgirl, conduttrice televisiva e soprattutto ex concorrente del padre di tutti i reality, il “Grande Fratello“.

Ebbene, l’ex gieffina (proprio l’avventura, nel 2007, nella ‘casa più spiata d’Italia’ l’ha fatta conoscere al grande pubblico televisivo) con l’ultima foto che la immortala a bordo piscina nell’esclusivo hotel di Jesolo dove soggiorna ha dato dimostrazione del perché del suo soprannome.

Capelli al vento e pantaloni con motivi fantasiosi, Melita indossa un top che oltre a lasciare scoperto il ventre piatto fatica a contenere il suo prosperoso décolleté. Curve irresistibili da vera diavolessa tentatrice tanto da far mangiare il fegato dall’invidia al Principe delle tentazioni per antonomasia.

Non per nulla, la foto in questione ha scatenato la prevedibile tempesta di ‘like’ e commenti tra l’estatico e il delirante mentre un follower ha sottolineato l’impossibilità di non zoommare sul suo meraviglioso lato A.

Se l’inferno fosse popolato da diavolesse come la conturbante e bellissima Melita Toniolo, gli uomini volentieri baratterebbero l’eterna beatitudine del paradiso anche per una sola ora nella casa del Diavolo.

Insomma, quando la tentazione ha il volto e soprattutto le curve hot della ‘Diavolita’ Melita Toniolo, beh non si può non mettere in pratica l’ammonimento del grande scrittore e drammaturgo irlandese Oscar Wilde: “L’unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi“.

Di sicuro i follower dell’ex gieffina non hanno alcun problema nell’abbandonarsi alla tentazione dell’unica ‘Diavolita’ dei social network.