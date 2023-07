Niente rinnovo: annuncio e colpo di scena Juventus

La Juventus non rinnoverà il contratto di una delle sue pedine: la conferma è arrivata anche dall’agente del giocatore

La tifoseria juventina si aspetta grandi cose dalla stagione 2023-2024, dato che le ultime due annate sono state profondamente deludenti per i colori bianconeri. L’ultimo trofeo alzato dalla Signora è la Coppa Italia 2020-2021, con Pirlo alla guida, conquistata grazie al successo in finale contro l’Atalanta.

Con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri non ci sono più state soddisfazioni per i fan juventini. Tuttavia, la società ha deciso di confermare ugualmente il tecnico toscano (che ha ancora due anni di contratto a 7 milioni di euro a stagione) e anche lo stesso Allegri ha più volte ribadito di voler restare alla Juventus per riportarla ai vertici.

Tuttavia, anche Allegri sa bene che per tornare a competere per il titolo sarà necessario rinforzare adeguatamente la rosa. La Juve ha bisogno di aggiungere pedine al suo organico ma anche di liberarsi di diversi giocatori che non rientrano più nei piani della società. Oltre ai vari esuberi, tra cui Arthur, McKennie e Zakaria, anche elementi come Alex Sandro e Bonucci potrebbero lasciare la Continassa in modo da alleggerire molto il monte ingaggi.

Niente rinnovo di contratto: arriva la conferma

Nelle ultime settimane si è parlato molto anche di un’altra possibile partenza nel reparto arretrato. Daniele Rugani non sembra riuscire a trovare spazio nell’undici titolare di Massimiliano Allegri.

Il giocatore è stimato da diversi club e per questo sembrava profilarsi un addio ai bianconeri. Il contratto del giocatore, che compirà 29 anni il prossimo 29 luglio, è in scadenza nel 2024 e la Juve non sembra intenzionata a rinnovarlo.

Sull’argomento è intervenuto anche l’agente di Rugani, Davide Torchia, che ai microfoni di TVPlay ha chiarito la posizione del giocatore. Torchia ha precisato che Rugani vorrebbe rimanere alla Juventus perché si trova bene nonostante il poco spazio.

Il difensore ex Empoli apprezza la stima che Allegri ripone in lui, anche perché quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto con prestazioni all’altezza.

Nonostante ciò, Davide Torchia ha confermato che ci sono degli interessamenti per Rugani e che finora non è stato chiesto il rinnovo alla Juventus.

L’agente ha precisato che il mercato è cambiato e che i grandi giocatori vanno spesso in scadenza, come accaduto a Paulo Dybala. Molto probabilmente avverrà lo stesso con Rugani, che dovrebbe così cominciare la sua ultima stagione in bianconero.