Tennis, ha fatto sognare gli americani: in bikini oro trionfa su Instagram

La giovane è diventata famosissima grazie a un video: il suo ultimo scatto su Instagram manda in visibilio i suoi follower

In questi giorni tutti gli appassionati di tennis sono sintonizzati sul torneo di Wimbledon, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Si tratta senza dubbio del torneo di tennis più affascinante al mondo, dove tutti i principali protagonisti dei circuiti ATP e WTA si danno battaglia per arrivare alla finalissima sullo storico campo ‘Centrale’ e magari conquistare l’altrettanto celebre Insalatiera.

Oltre alle gare in programma sui vari campi, molto spesso le telecamere di Wimbledon si soffermano anche sul pubblico, nella speranza di cogliere qualche personaggio famoso o magari qualche momento particolarmente divertente. Non è raro che anche durante le gare di Wimbledon accada qualcosa di esilarante, tanto da far sorridere anche gli atleti in campo.

Qualcosa di simile è avvenuto anche agli ultimi US Open, terminati con il successo di Carlos Alcaraz nel singolare maschile (che ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud) e di Iga Swiatek nel singolare femminile (la polacca ha sconfitto in finale Ons Jabeur).

Il video di una giovane che si scola due pinte di birra davanti alla telecamera è diventato rapidamente virale. Ma come si chiama la ragazza protagonista di questo filmato che ha fatto velocemente il giro del web?

Dopo gli US Open fa impazzire tutti anche su Instagram: scatto da urlo

Il suo nome è Megan Lucky e gli appassionati di tennis – in particolare degli US Open – avevano già fatto la sua conoscenza l’anno precedente. Nell’edizione 2021, infatti, la ragazza era stata ripresa dalle telecamere mentre si cimentava in quella che è una delle sue più grandi passioni, ovvero una bella bevuta di birra.

Megan Lucky, che vive nel New Jersey, ha regalato il bis nel 2022: la giovane ha scolato la pinta di birra in un colpo solo. La ragazza ha impiegato solo 7 secondi per far fuori la birra del suo compagno, suscitando la reazione molto divertita del resto del pubblico degli US Open.

I video di Megan Lucky che scola birra agli US Open hanno ricevuto tantissimi like e sono stati condivisi moltissime volte. Anche grazie a queste straordinarie ‘performances’ da grande bevitrice la giovane è riuscita ad aumentare a dismisura il numero dei suoi follower su Instagram.

Megan Lucky regala spesso scatti mozzafiato, come quello pubblicato di recente in spiaggia a Monmouth Beach, nel New Jersey. La ‘bevitrice di birra’ indossa un bikini color oro che contiene a fatica le sue generosissime forme. Lo scatto molto ‘hot’ ha letteralmente mandato in estasi tutti i suoi follower, che hanno voluto esprimere il massimo apprezzamento per la bellezza della giovane.