Calciomercato: incontro per Dybala, la svolta

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni di calciomercato. Nei prossimi giorni, però, ci potrebbe essere l’incontro decisivo.

Paulo Dybala finalmente si è rilanciato dopo un periodo non facile. Il passaggio alla Roma ha permesso all’argentino di ritornare a certi livelli e per questo motivo il suo nome è stato accostato a diverse squadre anche se per il momento nessuna trattativa è entrata nel vivo.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la svolta di calciomercato per il futuro di Dybala potrebbe avvenire la prossima settimana con un incontro. Quindi non ci resta che aspettare ancora u po’ di tempo per avere un quadro più chiaro della situazione.

Mercato: svolta per Dybala, fissato l’incontro

La clausola incombe e Dybala sarà chiamato a prendere una decisione. Per il momento, come detto in precedenza, nessuna decisione è stata presa dal giocatore. L’estate è servita a recuperare un po’ dalle fatiche fisiche e non pensare al futuro considerando che il calciatore ha ancora un contratto con la Roma. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte. Le richieste, come detto in precedenza, non mancano, ma la volontà del calciatore sarebbe una e per questo motivo presto sono attese delle novità.

In particolare, la prossima settimana è atteso un incontro tra la Roma e Dybala per iniziare a ragionare sul suo futuro e toglierlo da tutte le voci di calciomercato. L’ipotesi più probabile è quella di un rinnovo oppure di una clausola rescissoria allungata. Tutte indiscrezioni che dovranno essere confermate o smentite.

Sicuramente la Roma in questo momento è la priorità per Dybala e quindi sembra essere difficile una separazione. Ma bisognerà trovare un accordo e quindi non possiamo escludere davvero nulla almeno fino a quando non si hanno delle certezze sull’esito dell’incontro che l’argentino avrà con i giallorossi nelle prossime ore.

Ultime Dybala: si va verso la conferma alla Roma

Nonostante le diverse voci di calciomercato, per Dybala l’ipotesi principale resta sicuramente quella di una conferma alla Roma almeno fino a giugno. La presenza di Mourinho è un incentivo in più per il giocatore a proseguire l’avventura con il club giallorosso e vedremo se in futuro si assisterà ad un passo indietro oppure no.

Ma per ora il matrimonio tra le parti è destinato a continuare e quindi Dybala è pronto a dire sì alla Roma e togliersi definitivamente dal calciomercato estivo.