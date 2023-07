È morto giovanissimo, tremendo lutto nel calcio

Ritrovato il cadavere di un giovane calciatore brasiliano di soli diciannove anni. L’ipotesi più accreditata è l’omicidio passionale

Nelle ultime ore è stato ritrovato il cadavere di un calciatore brasiliano diciannovenne. La notizia ha sconvolto l’intero mondo del calcio e non solo.

Il giocatore in questione è Hugo Vinicius Skulny Pedrosa che, secondo le ultime ricostruzioni del caso, sembra sia stato vittima di un delitto passionale.

Il corpo è stato ritrovato dalla polizia brasiliana che tutt’ora sta indagando per il macabro omicidio di Hugo Vinicius. Il diciannovenne, infatti, pare sia stato ritrovato smembrato e decapitato sulle sponde di un fiume.

L’ultima volta che il calciatore brasiliano è stato visto vivo risale a domenica 25 giugno alle ore 5 del mattino. Secondo alcune testimonianze, Hugo Vinicius avrebbe partecipato ad una festa al confine con il Paraguay e successivamente è stato accompagnato a casa della sua ex fidanzata a Sete Quedas, un comune del Brasile nello Stato Mato Grosso do Sul, in Brasile.

La scoperta inquietante dei resti del corpo di Hugo è avvenuta lo scorso 2 luglio, proprio nei pressi dell’Iguatemi, fiume del comune di Sete Quedas. Secondo quanto riportato da alcuni media brasiliani, la polizia avrebbe trovato una parte dell’anca, del torso e della coscia. Il corpo, infatti, nonostante fosse totalmente smembrato, sarebbe stato riconosciuto grazie ad un tatuaggio, che il ragazzo aveva dedicato al padre defunto.

Hugo Vinicius: la polizia indaga per omicidio passionale

Da quanto rinvenuto, l’uccisione di Hugo Vinicius sarebbe dovuta ad una questione amorosa anche se la sua ex fidanzata ha smentito tale ipotesi.

I reali motivi dell’omicidio non sono ancora emersi ma nel frattempo è stato arrestato un uomo che secondo la polizia brasiliana potrebbe essere uno dei killer del giovane calciatore.

Secondo la scientifica, Hugo sarebbe stato ucciso con tre colpi di arma da fuoco ed il corpo sarebbe stato poi smembrato e fatto a pezzi con una sega elettrica ed una sega a nastro.

Nelle ultime ore la polizia brasiliana ha interrogato anche altre cinque persone che potrebbero essere coinvolte nel brutale omicidio del diciannovenne brasiliano. Inoltre, sono stati sequestrati alcuni strumenti e veicoli che potrebbero essere stati utilizzati per portare a termine l’assassinio di Hugo Vinicius.

Nel frattempo, l’ex ragazza di Hugo ha negato qualsiasi coinvolgimento personale all’interno della situazione di cronaca nera ma le sue parole non sembrano aver convinto del tutto la polizia.

Nelle prossime ore, probabilmente, emergeranno ulteriori dettagli riguardanti l’omicidio del diciannovenne brasiliano, Hugo Vinicius.