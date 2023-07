Giorgia Rossi e Michela Quattrociocche, selfie in ascensore e fan su di giri

Giorgia Rossi e Michela Quattrociocche hanno postato su Instagram un selfie rovente che ha lasciato senza parole i fan delle ragazze.

Molto apprezzate sui social, Giorgia Rossi e Michela Quattrociocche hanno da poco pubblicato una foto insieme che ha lasciato senza parole i followers delle due ragazze.

Molto amiche sin da adolescenti, Giorgia Rossi e Michela Quattrociocche spesso pubblicano sui social foto insieme. Le due ragazze romane infatti non mancano di frequentarsi dopo molti anni di amicizia, passando serate in compagnia e brevi vacanze come in questa occasione. L’ultimo selfie scattato in ascensore ha messo in risalto la bellezza delle due pronte a vivere la serata. Giorgia e Michela sono infatti in relax a Forte dei Marmi come dimostrato dalle storie Instagram di entrambe le ragazze.

Giorgia Rossi e Michela Quattrociocche lasciano senza fiato, che selfie

Il selfie pubblicato su Instagram ha mostrato le due in ascensore vestite per la sera. Una bellezza da sempre molto apprezzata dal pubblico dei social con entrambe che possono vantare più di 500 mila followers su Instagram.

Entrambe le ragazze sono molto conosciute al mondo del calcio anche se per motivi diversi. Giorgia Rossi è infatti una delle giornaliste sportive più apprezzate in Italia. La sua carriera l’ha portata dalla Rai a Sky, passando per Mediaset fino a diventare, insieme a Diletta Leotta, il volto femminile di punta di DAZN che ha i diritti delle partite del campionato di Serie A. Molto apprezzata per la sua competenza e la sua bellezza, Giorgia Rossi si occupa spesso anche delle competizioni europee per DAZN.

Per quello che riguarda Michela Quattrociocche l’accostamento al mondo del calcio è giunto per motivi diversi. Attrice molto apprezzata in Italia, la ragazza classe 1988 è stata a lungo legata sentimentalmente ad Alberto Aquilani. La coppia ha avuto anche due bambine, separandosi però qualche tempo fa dopo molti anni di relazione. Michela è però nota ai tifosi delle squadre d’Italia avendo seguito a lungo Aquilani durante la sua carriera calcistica tra Juventus, Milan e Fiorentina.

Giorni di relax per le due ragazze con la giornalista romana che tra poco più di un mese sarà chiamata a ricominciare con il via del nuovo campionato di Serie A, in previsione per il prossimo 20 agosto. La conclusione del prossimo campionato è attesa invece per il 26 maggio del 2024.