Giusy Meloni, spettacolo a Formentera: curve pericolose

Giusy Meloni incanta Formentera: il volto femminile di Sportitalia in bikini mostra il suo fisico perfetto e le sue curve, Instagram va in tilt

I campionati sono fermi per la pausa estiva, anche le Nazionali hanno terminato le loro gare e così i calciatori si godono le meritate vacanze dopo una stagione lunga ed intensa. Si ripartirà a breve, con i ritiri pre campionato delle formazioni di Serie A che sono ormai dietro l’angolo, considerato come ormai il nuovo torneo prenderà il via il prossimo 20 agosto.

E così, se sono giorni caldissimi dal punto di vista del calciomercato, sono anche le date in cui i giornalisti ne approfittano per qualche giorno di relax e vacanza in attesa che prenda il via la nuova stagione. Volti noti e meno noti si godono il sole ed il mare italiano e straniero, a caccia della tintarella perfetta.

Come in tutte le redazioni sportive, anche in quella di Sportitalia non c’è alcuna eccezione. E così Giusy Meloni, una delle protagoniste del programma serale della rete condotto da Michele Criscitiello ha deciso di incantare Formentera e, soprattutto, di mandare in tilt Instagram.

Giusy Meloni in bikini è bollente: la foto è da urlo

Classe 1999, la Meloni è considerata una delle telegiornaliste più belle del piccolo schermo italiano. Bellissima e preparata, tanto da condurre in passato perfino un tg in lingua inglese per l’emittente, c’è chi la preferisce perfino a colleghe più quotate, come Diletta Leotta e Giorgia Rossi.

È di certo un vero talento e con la sua bellezza abbaglia semplicemente. Ne siamo certi che in molti guardino il programma solo per ammirare il suo corpo perfetto, fasciato da abiti attillati e scollature vertiginose. Nell’ultimo post pubblicato, però, ha alzato notevolmente la temperatura.

Si è lasciata immortalare, infatti, in bikini più bella che mai, mostrando al naturale un corpo sinuoso e scultoreo. Probabilmente seduta sulla sdraio sotto all’ombrellone, il selfie dal basso verso l’alto è da brividi; indossa un bikini giallo con classico reggiseno che lascia un’ampia panoramica sul suo décolleté perfetto.

Il ventre è piatto, le gambe sono incrociate e lasciano intravedere anche lo slip molto sgambato, considerato come si noti l’inguine nella parte sinistra del suo corpo. Sorridente e bella più che mai, i lunghi capelli neri sono sciolti a creare un tocco di sensualità in più.

Manco a dirlo, migliaia i like piovuti sotto al suo post, al pari dei commenti che evidenziano quanto sia bella e perfetta. E sembra davvero difficile essere in disaccordo con gli utenti.