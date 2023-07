Il Napoli prende un Big bianconero, Giuntoli è già dimenticato

Dopo l’addio dato a Cristiano Giuntoli, il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta seguendo con molta attenzione un giocatore bianconero

Dopo aver dominato l’ultimo campionato, vincendolo praticamente tra il mese di gennaio e quello di febbraio, il Napoli ha subito dovuto affrontare tanti cambiamenti. Il primo ha riguardato l’avvicendamento in panchina tra Luciano Spalletti e Rudi Garcia. Quest’ultimo, infatti, è stato scelto da Aurelio De Laurentiis come nuovo tecnico azzurro, sorprendendo sia i tifosi che gli addetti ai media.

Nonostante qualche dubbio, grazie ad una conferenza stampa di presentazione quasi perfetta, Rudi Garcia ha già conquistato gran parte della piazza partenopea. L’ex allenatore della Roma, infatti, ha mostrato fermamente la sua intenzione di voler far vincere altri trofei al Napoli, ribadendo anche la grande ambizione che ha ancora Aurelio De Laurentiis.

Il secondo importante cambiamento avvenuto in casa partenopea riguarda invece il quadro dirigenziale. Cristiano Giuntoli, esattamente dallo scorso 30 giugno, non è infatti più il direttore sportivo del Napoli. Tuttavia, nonostante l’addio del dirigente del terzo Scudetto (andato alla Juventus), il club partenopeo sta prendere proprio un giocatore ‘bianconero’

Mercato, il Napoli segue Jaka Bijol dell’Udinese come possibile sostituto di Leo Ostigard: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Leo Ostigard potrebbe essere ceduto in prestito per trovare una squadra che possa farlo crescere in maniera più veloce rispetto ad un’altra stagione trascorsa in panchina con la maglia del Napoli.

Il club partenopeo, sempre come scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Napoli avrebbe di fatto già individuato il sostituto dell’ex giocatore del Genoa. Gli azzurri, infatti, stanno seguendo con molta attenzione il centrale sloveno Jaka Bijol dell’Udinese. Quest’ultimo, classe 1999 proprio come Leo Ostigard, è stata sicuramente tra le sorprese dell’ultimo campionato ,considerando i suoi 3 gol e 2 assist vincenti nelle 32 partite giocate quest’anno con la squadra guidata da Andrea Sottil.

Oltre a questo possibile avvicendamento tra Leo Ostigard e Jaka Bijol, il Napoli deve prendere assolutamente un altro difensore centrale. Il club partenopeo, infatti, è costretto a prendere un giocatore in questo reparto a causa della cessione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco per circa 59 milioni di euro.

Il primo nome sulla lista di De Laurentiis per sostituire il coreano è sicuramente quello di Max Kilman del Wolverhampton. Anche se il club inglese vuole ben 40 milioni per cedere a titolo definitivo le prestazioni del suo giocatore.