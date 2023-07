Inter, è deciso: il difensore arriva ad agosto

L’Inter ha deciso che il futuro difensore si metterà a disposizione di Simone Inzaghi ad agosto: la scelta è fatta, tutti i dettagli

Il calciomercato dell’Inter sta entrando sempre di più nel vivo con tantissimi movimenti di mercato. L’addio di Marcelo Brozovic, direzione Arabia Saudita, ha aperto la strada per la conclusione dell’affare legato a Davide Frattesi con il Sassuolo.

E’ arrivato anche Marcus Thuram a parametro zero, un attaccante che genera tanta curiosità vista l’esplosione avuta con la maglia del Borussia M’Gladbach in Bundesliga. Si monitorano anche altri giocatori, potrebbe arrivare un terzino a sinistra, ma dipenderà anche dalla cessione di Robin Gosens.

Oltre all’attacco, visto che si tratta per il ritorno di Lukaku, l’Inter è anche alla ricerca di un difensore centrale. Gli addii di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio a parametro zero, generano un vuoto che va colmato al più presto. Si pensava che il prescelto potesse essere Cesar Azpilicueta, che col passare degli anni ha visto la sua posizione in campo cambiare e diventare un centrale a tutti gli effetti.

Per ovviare agli addii di Skriniar e D’Ambrosio, dunque, e sfumato Azpilicueta, il difensore che è diventato l’obiettivo numero uno dell’Inter è Merih Demiral. E’ un vecchio pallino del club nerazzurro di Milano già da qualche anno.

Inter, tutto su Demiral: agosto sarà decisivo

Merih Demiral è in uscita dall’Atalanta, che lo ha acquistato per oltre 20 milioni di euro dalla Juventus l’anno scorso. Il difensore turco è uno dei sacrificabili indicati da Gian Piero Gasperini e l’Inter non vuole lasciarsi scappare l’occasione. Perché Demiral è un giocatore capace di giocare benissimo nella difesa a tre oltre che a quattro, lo ha abbondantemente dimostrato in questi anni in Serie A.

Marotta e Ausilio hanno scelto lui per rinforzare la difesa, la valutazione che fa l’Atalanta di Demiral è di almeno 20 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dall’Inter ed per questo che agosto sarà il mese decisivo. Perché proprio in quel periodo il club orobico potrebbe aprire al prestito, il vero obiettivo dei nerazzurri di Milano per accaparrarsi il giocatore.

Demiral in questa stagione ha collezionato 28 presenze in campionato segnando un gol, per un totale di 1524′. Nella seconda parte di stagione ha giocato molto poco, ma ha comunque contribuito alla qualificazione alla prossima Europa League da parte dell’Atalanta. L’opzione del prestito è sempre aperta, ma può seriamente concretizzarsi il prossimo mese.