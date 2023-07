Laura Barth show: selfie allo specchio, fan senza parole

La conduttrice ha sorpreso tutti con un selfie da sogno. Pioggia di “mi piace” e di commenti sotto al post pubblicato

Sorprendere non è da tutti. È una capacità o una skill, come dicono quelli più bravi, che spetta a pochi. In questa ‘oligarchia’ o stretta cerchia di quelli dotati di questo talento vi rientra a pieno diritto Laura Barth.

Nata a Roma nel 1984 è una modella e conduttrice televisiva. La passerella è diventata parte della sua vita fin dalla più tenera età.

La Barth, infatti, ha fatto il proprio esordio nel mondo della moda a 16 anni. Da qui, poi, una continua scalata sino all’approdo in televisione. Infatti, la romana ha condotto diversi programmi televisivi.

Nel 2016, ad esempio, è stato uno dei volti di Juventus TV. Terminata l’esperienza con la televisione ufficiale bianconera, la Barth non ha lasciato il mondo del Calcio.

Infatti ha co-condotto “Calciototale” insieme a Paolo Paganini, rotocalco sportivo in onda su Rai 2. In questi giorni, il nome di Laura Barth è tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione alla settima puntata di “Giallappa’s Show“.

Dallo scorso maggio è tornata in onda la Giallappa’s Band con un programma tutto proprio, come suggerito anche dallo stesso titolo del format “Giallappa’s Show”.

Lo show richiama un po’ le atmosfere di quel “Mai dire Gol” che ha caratterizzato la televisione italiana tra la fine degli anni 90 e la prima metà degli anni 2000. Ovviamente, tante cose sono cambiate.

La Giallappa’s si è presentata nell’insolita formazione a due anzichè a tre. Marco Santin e Giorgio Gherarducci hanno ripreso il loro posto in qualità di voci fuoricampo.

All’appello, però, manca Carlo Taranto. Una decisione che non trova altre motivazioni che in una “stanchezza” da parte del comico come confermato dagli altri due suoi colleghi in una recente intervista.

Al timone del programma c’è il Mago Forest che in ogni puntata è coadiuvato alla conduzione da una co-conduttirce diversa. In occasione della settima puntata, al fianco di Michele Foresta c’è stata, proprio, Laura Barth.

Laura Barth, il selfie allo specchio lascia senza parole: fan in delirio!

Laura Barth è molto attiva non solo in televisione, ma anche sui social. La modella e conduttrice, infatti, è seguita da oltre 190 mila followers su Instagram. Un numero molto alto che continua a crescere grazie anche al fatto che la modella pubblica diversi post sul proprio feed.

I suoi post ottengono tantissimi “mi piace” e commenti. Come è accaduto nel caso del post pubblicato qualche ora fa che vede la Barth protagonista di un selfie allo specchio. La conduttrice indossa un abito rosso mettendo in mostra un lato A pazzesco.