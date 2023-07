Lazio, super colpo dalla Juve: l’agente svela tutto

Manca sempre meno al ritiro di Auronzo di Cadore, con la Lazio che sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri

I biancocelesti si sono resi protagonista di una stagione straordinaria, che li ha visti terminare al secondo posto che vale un piazzamento in Champions League. Vista la partecipazione nella massima competizione europea, il tecnico toscano ha bisogno di calciatori pronti e che possano dare un contributo importante alla squadra.

Uno dei reparti che più necessità di innesti è l’attacco. I biancocelesti sono infatti alla ricerca di un esterno che sappia far rifiatare Felipe Anderson nel momento del bisogno e, soprattutto, di un vice Immobile che è mancato e non poco nella stagione appena conclusa.

La Lazio ha però intenzione di puntellare anche il reparto arretrato, aggiungendo calciatori di esperienza europea. A tal proposito, un colpo può arrivare dalla Juventus, come svelato dal suo procuratore.

Rugani da Sarri, colpo possibile per la Lazio: parla l’agente

Il calciatore che potrebbe riabbracciare Maurizio Sarri in questa sessione di mercato è Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994. Il ragazzo sta trovando pochissimo spazio agli ordini di Massimiliano Allegri, e questo rende ancor più possibile la sua partenza da Torino.

Di questo ne ha parlato ai microfoni di TvPlay Davide Torchia, agente del calciatore. Proprio per quanto riguarda un possibile approdo nella capitale, il procuratore ha dichiarato che “alla Juventus, Sarri, non lo vedeva. Mentre l’ha chiesto al Napoli e al Chelsea. Ovvio che tornerebbe a lavorare con lui”. Parole di grande stima nei confronti del tecnico toscano, che potrebbe chiedere al presidente Lotito di portarlo a Roma.

Si tratterebbe di un buonissimo acquisto per la Lazio, e che consentirebbe a Maurizio Sarri di avere a disposizione un calciatore dalla grande esperienza europea. Con Romagnoli e Casale titolari inamovibili, l’acquisto di Rugani rappresenterebbe un plus per la Lazio, chiamata ad un grande mercato per fare bella figura in Champions League.

Le parole di Davide Torchia fanno ben sperare i tifosi biancocelesti che, nonostante un mercato ancora fermo, attendono a breve novità importanti sul rafforzamento della squadra. L’agente ha lanciato l’assist, ora sta a Claudio Lotito provare a mettere a segno il colpo per il reparto difensivo. Rugani alla Lazio è una pista che può diventare molto più che una semplice idea di inizio calciomercato.