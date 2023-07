Sacchi fa infuriare gli interisti: lo ha fatto di nuovo

Arrigo Sacchi è nuovamente nel mirino di buona parte della tifoseria dell’Inter, l’ex tecnico rossonero trova il modo per scatenare la polemica.

È un’estate rovente per l’Inter, impegnata soprattutto nel calciomercato tra acquisti e cessioni. L’attenzione dei tifosi si rivolge però anche alle parole del tecnico di Fusignano, particolarmente duro contro i nerazzurri ormai da un bel po’ di tempo.

Il derby delle polemiche comincia già partendo dall’estate, quando il pallone rimane a riposo e non mancano le dichiarazioni a dare adito a discussioni. I tifosi dell’Inter, in particolare, sanno come c’è sempre qualche protagonista del mondo rossonero a stuzzicare il dibattito, in questo caso forse in maniera un po’ troppo ardita.

Arrigo Sacchi è nuovamente protagonista, le sue ultime dichiarazioni non piacciono ai nerazzurri. Per molti tifosi, sono delle parole totalmente gratuite in questo momento dell’anno e nemmeno così giustificabili con i fatti oggettivi.

Sacchi contro l’Inter, cos’è successo

L’ex tecnico rossonero da anni è un opinionista pungente, sa come animare i tifosi un po’ di tutte le big italiane. Il giudizio dell’ex commissario tecnico della Nazionale non piace però a buona parte della tifoseria, considerando le sue parole al pari di un attacco gratuito ed evitabile, che colpisce un protagonista nerazzurro e non solo. Arrigo Sacchi contro Simone Inzaghi, si riapre un nuovo round sul gioco del mister dell’Inter, nuovamente sotto la lente.

Sacchi è stato così netto nel suo giudizio, ha dichiarato come Inzaghi dovrà migliorare in Europa, il suo tipo di gioco mal si sposa con i canoni continentali. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sacchi ha ancora insistito su quest’aspetto, non è un fan del proverbiale 3-5-2 di Inzaghi, poco malleabile soprattutto quando affronta avversari con ritmi ben diversi da quelli compassati del torneo italiano. I tifosi dell’Inter sono sul piede di guerra, gli attacchi dell’ex ct sembrano fuorvianti, soprattutto dopo la finale di Champions League, persa con onore contro il Manchester City.

Sacchi ha consigliato ad Inzaghi la ricetta per giocare le coppe: “Ci vuole una squadra molto corta, distanze minime tra i reparti, pressing, possesso della palla, e passaggi rasoterra”. Non è solamente Inzaghi nel mirino di Sacchi, c’è un altro tecnico che è stato ampiamente analizzato: Stefano Pioli. L’ex allenatore rossonero ne ha lodato le qualità umane, ma gli ha quasi consigliato di fare le valigie se la situazione societaria sarà così frammentata, Pioli è l’uomo che rischia la maggiore brutta figura se ci sarà questo andirivieni sul mercato.