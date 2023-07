“Slitta l’inizio del campionato”: bufera in Italia

Il campionato è a rischio, lo slittamento sembra l’ipotesi molto probabile rispetto a quanto già preventivato per le date di inizio.

Un polverone per il calcio italiano, l’ennesimo da registrare negli ultimi anni. I campionati sono sotto la lente di ingrandimento, ci sono diverse situazioni che stanno emergendo e possono portare a un rimando dell’intera stagione agonistica.

Un’altra estate di passione e non solo per il caldo che abbonda in tutta Italia. La situazione calcistica è ben al di sopra dei 40 gradi, le società sono prese in mezzo e tante vicende non sembrano così facilmente risolvibili. Non c’è estate dove non ci sia qualche crisi da registrare, tardando con le riforme si continua così a registrare un valzer di preoccupazioni.

L’ultima delle quali riguarda il campionato a rischio slittamento. Possibilità non remota, i ricorsi saranno protagonisti nei prossimi giorni e potrebbero così determinare un appuntamento con l’inizio della stagione da rimandare per i tifosi.

Slitta il campionato italiano, cos’è successo

Un torneo su tutti è nel mirino, sta facendo parlare molto per due situazioni al limite. La Serie B sarà rinviata probabilmente, i casi all’ordine del giorno sono davvero molto particolari e rappresentano anche un unicum per le regole della giustizia sportiva. Lecco ammesso, Reggina no: l’esperto in diritto e giustizia sportiva, l’avvocato Matteo Sperduti, ha spiegato la vicenda complicata ai microfoni di Pianeta Serie B, illustrando in maniera molto tecnica il suo punto di vista.

Rimandare il torneo cadetto non sarebbe un’ipotesi remota, anzi: “Bisogna comprendere come si esprimerà il Consiglio federale e successivamente l’eventuale ricorso in primis al Collegio di garanzia presso il Coni. E, in caso di ulteriore rigetto, al Tar (entro il 7 agosto) ed al Consiglio di Stato (entro il 29 agosto)”. Un calendario di appuntamenti extra calcistici che preoccupa, lo slittamento della Serie B potrebbe andare in porto, l’inizio sarebbe rimandato di un mese, e senza un numero dispari di squadre partecipanti al torneo.

Un problema non da poco nell’anno degli europei: in caso di rinvio, la Serie B dovrebbe ospitare poi quattro turni in più nell’infrasettimanale per non sforare rispetto ai canoni imposti per i campionati. Come ricorda l’avv. Sperduti: “Si prospettano anche per questa estate due battaglie giuridiche che porteranno, forse, allo slittamento dei campionati”. Squadre in subbuglio e tifosi in ansia, come ogni estate è sempre chi paga il biglietto e l’abbonamento tv a soffrire maggiormente sotto l’ombrellone.