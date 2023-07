Acqua ‘bollente’: Giorgia Palmas toglie il fiato in costume

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ stupisce tutti con un look davvero sexy: in costume, a mare, è incredibilmente sensuale

Ha ormai da anni conquistato tutti e adesso, nonostante sia passato tanto tempo dai suoi esordi, quello di Giorgia Palmas rimane uno dei profili più amati, seguiti e desiderati nel mondo dello spettacolo in Italia.

Nel lontano 2002 fu scelta come velina mora – al fianco della bionda Elena Barolo – di ‘Striscia la Notizia’, tg satirico ideato da Antonio Ricci. Tra stacchetti ed una simpatia travolgente, la Palmas ha poi avuto un enorme successo lontano dal bancone di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La Palmas è anche un’affermata conduttrice: “Music Farm’, ‘Paperissima Sprint’, e l’ultimissimo ‘Isola Party’ su Mediaset Infinity tra i programmi che ha guidato al successo.

In passato ha anche partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi e prima ancora ha recitato in due delle fiction più improtanti di Canale 5: ‘Carabinieri’ e ‘Cento Vetrine’.

La Palmas nasce il 5 marzo 1982 a Cagliari e negli ultimi tempi, nonostante i 41 anni, si è mostrata più in forma che mai. I suoi tantissimi fan – quasi 2 milioni solo su Instagram – hanno approvato il suo corpo esplosivo che l’ex velina ha mostrato in più riprese attraverso scatti davvero hot.

Fan impazziti: la Palmas in costume è da applausi

Per quanto concerne la vita privata, Giorgia Palmas è stata in passato fidanzata all’ex attaccante Davide Bombardini, ma non solo. Dopo il biker Vittorio Brumotti è arrivato quello che a conti fatto è stato ed è tutt’ora l’amore della sua vita: Filippo Magnini.

Con l’ex nuotatore, ex fidanzato di Federica Pellegrini, la scintilla è scoccata nel 2018. I due nel 2021 si sono sposati con rito civile mentre l’anno successivo hanno ripetuto la cerimonia – stavolta in Chiesa – davanti ad amici, parenti e paparazzi. Nel 2020 è nata l’unica figlia della coppia, la piccola Mia di 3 anni.

“Il sorriso si accende d’estate“, scrive la bellissima Palmas. E come darle torto? Davanti alle grazie mostrate, in vacanza in Sardegna, Giorgia si mostra più spensierata e sexy che mai. Il costumino arancione, nello scatto ripreso dall’alto, fatica a contenere le forme dell’ex velina.

La cagliaritana sorride felice, capelli raccolti e occhiali da sole. E le cristalline acque della Sardegna fungono da sfondo perfetto per una delle donne più belle e sexy del mondo dello spettacolo in Italia.

Nei commenti suo marito, Filippo Magnini, lascia una faccina con due cuori al posto degli occhi: e la Palmas non perde tempo, rispondendo con il cuore all’ex nuotatore. Oltre 22300 likes in poche ore per l’istantanea pubblicata su Instagram, con numerosi commenti tutti ineggianti la bellezza della conduttrice e modella.