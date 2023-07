Calciomercato Juventus, arriva il difensore: 10 milioni

La Juventus è vicina a chiudere il colpo in difesa. Bonucci può andare via, la dirigenza bianconera non vuole farsi trovare impreparata: assalto a 10 milioni

Ogni reparto della compagine bianconera va puntellato con profili dalle caratteristiche precise. Seppur con nomi non altisonanti, la volontà della Juventus è quella di cogliere al volo occasioni suggestive in vista della prossima stagione. Cristiano Giuntoli ha già avuto colloqui decisivi con i calciatori e con gli altri membri dello staff per pianificare tutto nei dettagli.

Tante idee portate avanti in queste settimane, ma ora c’è l’urgenza di chiudere i primi colpi ufficiali. I tifosi della Juventus fremono di conoscere anche se i bianconeri parteciperanno alla prossima Conference League: sarà tutto più chiaro a partire da metà luglio. Da monitorare attentamente anche il pacchetto arretrato con possibili cessioni eccellenti: ora la Juventus dovrà anticipare la folta concorrenza delle altre big d’Europa per chiudere i primi acquisti da consegnare subito ad Allegri. Il ritiro estivo è ormai imminente con i top bianconeri pronti a tornare a splendere come un tempo dopo alcune stagioni completamente da dimenticare.

Calciomercato Juventus, il colpo in difesa: l’idea per il post Bonucci

La dirigenza bianconera è partita subito a mille per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Con l’arrivo del neo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, l’obiettivo resta quello di accelerare le numerose operazioni di mercato portate avanti. Un colpo a sorpresa che in pochi conosceranno per rinforzare il pacchetto arretrato dei bianconeri.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe molto interessata al difensore dello Stoccarda, Konstantinos Mavropanos. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e così potrebbe dire addio al club tedesco per circa 10 milioni di euro. Un nome a sorpresa visto il possibile addio di Leonardo Bonucci, pronto a cambiare idea completamente dopo tanti stagioni vissute in bianconero. Il suo profilo è stato accostato alla Sampdoria, che sarà guidata dal suo ex compagno in Nazionale e alla Juventus, Andrea Pirlo.

Nei mesi scorsi è stato accostato anche all’Inter come possibile sostituto di Milan Skriniar, passato ufficialmente al PSG. Mavropanos può vantare una stazza considerevole con una potenza incredibile: il difensore greco è considerato uno dei migliori in circolazione. Molto bravo nel gioco aereo e rappresenta un’arma in più sulle palle inattive a favore con diversi gol realizzati in queste stagioni.