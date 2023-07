Girasoli e bellezza intramontabile, Sabrina Salerno da impazzire

Sabrina Salerno manda al manicomio i suoi numerosi followers: il fisico della cantante di ‘Boys’ è più bollente che mai

Gli anni passano ed il mondo dello spettacolo lascia che diversi personaggi scorrano: spesso e volentieri, però, sono pochi i nomi che rimangono lì a segnare un passaggio importante. Tra i pochi vi è certamente quello di una vera e propria icona degli anni ’80 e ’90: Sabrina Salerno.

Donna di una bellezza e sensualità quasi disarmante, la Salerno si è distinta sia come cantante – chi non ricorda l’indimenticabile ‘Boys’? – sia come attrice. Ha infatti recitato in una delle commedie di maggiori successo che finì al cinema nel 1989: ‘Fratelli d’Italia’, al fianco del comico Gerry Calà.

La Salerno nasce a Genova il 15 marzo 1968 e nonostante il tempo abbia portato inevitabilmente a scemare il successo per il suo lavoro di cantante, Sabrina continua a fare concerti. Che si tratti in Italia o all’estero, la sua solidissima fan base la richiede a gran voce e la Salerno di certo non si tira indietro. Con esibizioni da urlo, la 55enne ligure è sempre pronta a monopolizzare l’attenzione dei suoi ammiratori.

Su Instagram conta oltre 1,3 milioni di followers ed il motivo è presto detto: i post della Salerno esprimono una carica di sensualità davvero fuori dal comune. Perchè il corpo della incontenibile Sabrina era e rimane uno degli oggetti del desiderio di milioni di fan.

Per quanto concerne la sua vita privata non c’è molto da dire. Se non il fatto che sia stata sposata in due occasioni e la seconda volta è nato il figlio (nel 2004), a cui è legatissima: Luca Maria Monti.

Trasparenze roventi: Sabrina Salerno è esagerata

La Salerno sui social si scatena quasi a cadenza quotidiana con delle istantanee che ritraggono ogni singolo centimetro della sua giunonicha bellezza. La showgirl genovese, ultimamente, ha ulteriormente ‘alzato il tiro’. Perchè i suoi scatti non sono mai stati tanti bollenti.

In un campo di girasoli la Salerno si mostra con un aderente pantalone verde militare ma il vero spettacolo è più in alto. Perchè la cantante indossa una maglietta nera davvero troppo stretta e che mostra un dettaglio a cui i fan hanno fatto immediatamente caso.

Il lato A di Sabrina Salerno è letteralmente spaziale, ‘condito’ anche dalle trasparenze che la maglietta nera lascia intravedere per la gioia dei fan.

Il dècolletè della bella 55enne è semplicemente esagerato: inarrivabile per molte. E Sabrina, con una fotogenicità da urlo, non fa altro che godersi lo scatto che ha lasciato a bocca aperta proprio tutti. Ancora una volta.