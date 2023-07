Grealish non si ferma più: svelata l’ultima follia

Grealish, entusiasta del trionfo in Champions League con la maglia del Manchester City, continua i festeggiamenti: ecco l’ultima trovata del calciatore inglese

Jack Grealish, con la maglia del Manchester City, è stato uno dei protagonisti della passata stagione. Con i citizens ha da poco vinto la Premier League, la FA Cup e la UEFA Champions League, portando a casa un magnifico triplete: il primo nella storia del club inglese ed il secondo per Pep Guardiola, dopo quello conquistato con il Barcellona nell’annata 2008/09.

Il calciatore del Manchester City ha celebrato la vittoria della Champions League da vero e proprio re della festa: ha tenuto una party privato, servendo bevande e drink nella sua dimora.

Le sue immagini mentre festeggiava il titolo di Campioni di Europa con il Manchester City hanno fatto il giro del mondo e messo Jack Grealish al centro delle attenzioni del web. Il calciatore inglese ha dimostrato in ogni momento la sua vivacità, sicuramente superiore a quella degli altri suoi compagni di squadra. Ciò lo ha fatto guadagnare l’affetto di tutti i tifosi del Manchester City e non solo.

Nelle scorse settimane, i social network erano pieni di video, post e meme che ritraevano l’ala sinistra del City. Ovunque sia stato negli scorsi giorni, Grealish aveva sempre un drink in mano, proprio a testimonianza di quanto fosse entusiasta il calciatore inglese, dopo la vittoria della tanto attesa UEFA Champions League.

Di recente, infatti, sono apparsi su Instagram e non solo, alcuni scatti di Grealish durante i festeggiamenti: prima allo Stadio Ataturk, poi a Las Vegas ed in Costa Azzurra. L’attaccante inglese, però, sembra non volersi fermare qui.

Grealish ed i festeggiamenti per la vittoria della Champions League: ecco l’ultima trovata dell’inglese

Secondo The Sun, Jack Grealish pare stia costruendo un bar nella sua villa nel Cheshire, contea dell’Inghilterra nel nord-ovest. Tuttavia, nonostante i festeggiamenti molto accesi per la vittoria della Champions con drink alcolici e bevande di vario tipo, il bar della sua dimora avrà spazio soltanto per bevande salutari ed energetiche.

L’idea sarebbe partita dalla sua fidanzata, Sasha Attwood. Il bar, infatti, servirà bevande salutari a base di erba di grano e succhi di frutta sani come quelli al sedano, mela, limone e spinaci.

Nella villa di Jack Grealish e Sasha Attwood, acquistata per circa sei milioni di euro, saranno presenti diversi spazi ricreativi e di intrattenimento. La dimora ospieterà una palestra, sala yoga, centro benessere, piscina e parco giochi a un laghetto per la pesca, un campo da golf ed addirittura un eliporto.