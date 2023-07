Juventus, altra mazzata in arrivo: anticipazione choc

La Juventus rischia una nuova mazzata a livello giudiziario: l’anticipazione choc lascia i tifosi bianconeri di sasso.

L’ultima annata per la Juventus è stata, senza usare mezzi termini, davvero disastrosa. Il club bianconero è arrivato settimo in campionato, mentre non ha portato a casa né la Coppa Italia, né l’Europa League, chiudendo per il secondo anno consecutivo senza titoli.

Inoltre, la Vecchia Signora è stata coinvolta in vicende giudiziarie poco piacevoli che hanno portato ad una penalizzazione di 10 punti in classifica per il caso plusvalenze ed al patteggiamento con multa per il caso stipendi e partnership sospette. Tuttavia, da questo punto di vista, il capitolo non è ancora chiuso e la Juventus corre nuovi rischi che preoccupano i tifosi.

E’ attesa infatti nei prossimi giorni la sentenza della UEFA in merito alla squalifica dalla coppe europee che i bianconeri si augurano sia di un solo anno. La Juventus sarebbe propensa a rinunciare alla Conference League per poter ripartire con tranquillità, ma non è ancora detto che le cose andranno effettivamente come spera la Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i giudici stanno analizzando tutte le loro carte a disposizione e devono fare in fretta nel prendere una decisione per permettere poi alla Juventus, qualora lo volesse, di ricorrere al TAS.

Nel caso in cui non andasse così, spiega, la Rosea, il club bianconero vedrebbe tutto rimandato alla prossima stagione e le conseguenze sarebbero parecchio gravi. Questo perché, a quel punto, la Juventus rischierebbe di restare per il secondo anno consecutivo fuori dalla Champions League.

Juventus, squalifica rimandata al prossimo anno: l’anticipazione è scioccante

L’obiettivo dell’UEFA è quello di chiudere il capitolo giudiziario riguardante la Juventus in tempi brevi ed è quello che si augurano anche i bianconeri, ma tutto si sta decisamente allungando. La sentenza dovrebbe arrivare la prossima settimana, ma secondo la Gazzetta dello Sport non vi è la certezza che sarà effettivamente così e ciò preoccupa non poco la Juventus.

Qualora dovesse essere rimandato tutto alla stagione 2024-2025, infatti, i bianconeri rischierebbero di restare fuori per il secondo anno di fila dalla Champions League (previo piazzamento in campionato ndr.) e sarebbe una vera e propria mazzata dal punto di vista sportivo ed economico.

Ad essere entrato nel mirino dell’UEFA è il settlement agreement firmato dalla Juventus a fine 2022 che, da regolamento, è finito in bilico dopo le sanzioni inflitte dalla FIGC nel corso della seconda parte di stagione.

La camera di controllo del Fair Play del massimo organo calcistico europeo prenderà una decisione proprio su questo ed è quasi certo che ai bianconeri sarà inflitto almeno un anno di squalifica dalle coppe europee più una multa abbastanza corposa.

Resta solo da capire quando arriverà questa sanzione, con i tempi che rischiano di dilatarsi ulteriormente e con una squalifica che potrebbe slittare al prossimo anno, rovinando di fatto i piani del club bianconero che vorrebbe provare a rimettersi in carreggiata sotto tutti i punti di vista.