Ora anche l’ex Juve: l’Inter non si ferma più

L’Inter continua a fare la voce grossa durante la sessione estiva di calciomercato: occhio alla firma a sorpresa, può arrivare l’ex Juventus

Dopo aver solo sfiorato il sogno di alzare una nuova Champions League, per l’Inter di Simone Inzaghi è tempo di lavorare in vista della prossima stagione. Ed il calciomercato estivo, in tal senso, sta vedendo la compagine lombarda tra le più attive del momento.

Thuram e Frattesi potrebbero essere, infatti, solo l’inizio. Beppe Marotta e Simone Inzaghi sono a conoscenza dei limiti della rosa nerazzurra e soprattutto sanno quali sono le priorità da mettere nero su bianco il prima possibile. In tal senso, l’amministratore delegato della ‘Beneamata’ starebbe ponendo la sua attenzione su uno dei profili che già nei mesi scorsi è stato fortemente accostato ai colori nerazzurri.

Su ‘Sportitalia’ il giornalista ed esperto mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto con quello che sembrerebbe ormai diventato un nome concreto per la difesa dell’Inter. Si tratta di Merih Demiral, sotto contratto con l’Atalanta ma che la ‘Dea’ – soltanto un anno dopo l’acquisto dalla Juventus – potrebbe decidere di cedere proprio al club di Steven Zhang.

Demiral, opzione Inter: ecco come si può sbloccare

Secondo Pedullà starebbe prendendo consistenza il profilo di Demiral per la difesa di Simone Inzaghi. Il giocatore ex Juve, tra l’altro, sembrerebbe avere già diverse offerte per il futuro. Due dalla Turchia, una tra Emirati e Arabia: sembrerebbe però che lo stesso Demiral non sia convinto e spinga con forza per vestire la maglia nerazzurra.

Le condizioni che l’Atalanta sarebbe pronta a porre sono al momento abbastanza lontane dall’idea dell’Inter. La ‘Dea’, infatti, non vorrebbe darlo in prestito secco nè tantomeno con opzione di riscatto. D’altro canto Beppe Marotta sembrerebbe poter cercare un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Uno scenario nel quale i bergamaschi potrebbero richiedere che il ‘diritto’ di riscatto diventi a determinate condizioni un obbligo. Insomma, la situazione comincia a delinearsi ma la cosa certa è che Demiral è un profilo che piace parecchio all’Inter. A maggior ragione con l’addio di Skriniar, finito al PSG, che ha lasciato un vuoto complicato da colmare.

Marotta potrebbe quindi riprovarci: il giornalista, infatti, ha anche ricordato come la ‘Beneamata’ ci avesse già pensato lo scorso gennaio. La certezza è che un nuovo difensore centrale di livello arriverà sicuramente alla corte di Simone Inzaghi: e l’ex bianconero sembra essere al momento una delle primissime scelte della dirigenza interista.

Il 25enne di Kocaeli, nell’ultimo anno con la maglia dell’Atalanta, ha collezionato 28 presenze complessive agli ordini di Gasperini tra campionato e Coppa Italia, con 1 gol all’attivo.