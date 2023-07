Rompe con la Juve, big ceduto: raggiunge Tonali al Newcastle

La Juventus sta per perdere uno dei pilastri di Massimiliano Allegri: sul big spunta l’insaziabile Newcastle che lo affiancherà a Tonali

Un’estate ancora da disegnare, bel lontana dall’essere decifrata del tutto. La Juventus ed i piani per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri rimangono in continuo divenire. Una strada lunga, da tracciare fino a fine agosto.

Si ripartirà ancora una volta da Massimiliano Allegri, nonostante l’ultima stagione chiusa dal tecnico livornese alla guida della ‘Vecchia Signora’ sia stata tutto fuorchè esaltante. L’imperativo è uno solo: tornare a competere ai vertici e, possibilmente, portare in quel di Torino nuovi trofei che mancano da troppo tempo. E per far ciò, inevitabilmente, sarà necessario agire in maniera oculata durante l’attuale sessione di calciomercato. Le prime ottime notizie sono arrivate sia in attacco che a centrocampo.

Perchè Arek Milik, in primis, è rimasto a Torino: il polacco, infatti, sarà uno dei profili su cui il ‘Conte Max’ ha deciso di puntare per il futuro. A maggior ragione se, come sembra, Vlahovic dovesse fare le valigie e salutare la Juventus dopo solo un anno e mezzo. In mediana, invece, la vera vittoria della Juve – e di Allegri, in primis – è stato il rinnovo di Adrien Rabiot.

Fondamentale, indispensabile, insostituibile per l’allenatore di Livorno: ed è intorno al francese che si sta provando a ricostruire un centrocampo tra i più forti d’Europa, con in primis il pieno recupero di Paul Pogba. Le buone notizie, però, rischiano di finire qui. Almeno per il momento.

Saluta la Juve: affondo del Newcastle

Il club inglese ha letteralmente sconvolto il mercato, specialmente in Italia, andando a strappare al Milan uno dei centrocampisti più forti e rappresentativi del calcio italiano: Sandro Tonali. Ma quello che a mani basse veniva considerato il futuro capitano dei rossoneri, non sarà il solo a lasciare la Serie A per approdare alla corte di Eddie Howe.

Leonardo Bonucci, fuori dal progetto di Allegri, sembra infatti destinato a spiccare il volo verso Newcastle. I ‘Magpies’ potrebbero fare la loro mossa nelle prossime settimane, contando su due fattori che potrebbero aiutare in tempi brevi a chiudere celermente l’affare. Il primo, come ribadito, è la scelta tecnica: Allegri non intende più fare affidamento sul 36enne di Viterbo.

In più, il contratto di Bonucci scadrà il 30 giugno 2024. Non sembra affatto impossibile che la Juve possa ottenere anche un piccolo indennizzo per l’addio del difensore che – comunque – aveva già annunciato il ritiro per l’estate 2024. L’opzione che porterebbe dopo Tonali anche Bonucci ai ‘Magpies’ può quindi diventare concreta a stretto giro: le scelte, in casa Juve, sono già state fatte.