Andrea Delogu senza freni: il costume è minuscolo

Andrea Delogu in costume stupisce tutti: curve perfette e sinuose in spiaggia, scatto clamoroso

Si starà godendo l’estate alla grande Andrea Delogu con le sue forme che nei pressi di una spiaggia o di una piscina fuoriescono prepotentemente. La conduttrice radiofonica e televisiva è una delle donne più acclamate del mondo dello spettacolo italiano. E negli ultimi anni non ha fatto che migliorarsi sempre di più.

La Delogu incarna un tipo di bellezza del tutto particolare e che si manifesta in ogni dove proprio perché naturale. La conduttrice radiofonica è nata nel 1982 a Cesena e ha capito sin da piccola che il suo futuro sarebbe stato all’insegna della passione per i media. Comincia giovanissima a maneggiare uno studio radiofonico e, successivamente, entra subito a contatto con il mondo televisivo.

Nel corso degli anni ha condotto numerosi programmi tra Mtv e Rai per poi migrare in radio, che possiamo definire il suo habitat naturale. Successivamente ha scritto anche diversi romanzi, tra cui ‘La Collina’, ‘Dove finiscono le parole’ e ‘Contrappasso’. Parliamo quindi di una donna piena di talenti e di fantasia.

Andrea Delogu: in costume non ha rivali

La voglia di estate è tanta e così la bella Andrea si gode alla grande questi momenti prima di tornare a respirare il clima lavorativo. A Rimini, quindi non lontano da casa, trascorre il suo tempo tra spiaggia e mare. E in tutto ciò i fans della bellissima conduttrice non possono non aspettarsi foto in cui la bellezza della romagnola fuoriesce con forza.

Ciò che caratterizza la bellezza della conduttrice è la sua semplicità unita a una naturalezza quasi sublime: Andrea Delogu, a differenza di altre colleghe, sicuramente usa sapientemente l’arte dell’ironia nei suoi post con lo scopo di mostrarsi sempre simpatica e alla mano.

Quest’atteggiamento, sicuramente atipico nel mondo dello spettacolo, permette a lei di guadagnare grandi consensi, sia online che offline. Su Instagram ha superato da un bel pezzo il mezzo milione di followers – ne conta in questo momento 645 mila – e si sprecano i complimenti che riceve ogni giorno e sotto ogni post. L’ultimo – vedi in alto – ne ha avuti tantissimi di complimenti… Va detto però che alcuni followers a volte esagerano un po’ con commenti fin troppo spinti. Ma in fondo è anche normale, fa parte del gioco. Di questo, Andrea, ne è assolutamente consapevole.