Choc in NBA, l’hanno presa a schiaffi: scatta la denuncia

Incredibile episodio in NBA, volano schiaffi su una persona famosa: arriva la denuncia per un grande campione.

Scandalo in NBA: una stella del torneo professionistico di basket più seguito al mondo è stata denunciata.

Il cestista è stato suo malgrado coinvolto da un incidente clamoroso e mediaticamente molto rumoroso. Protagonista di quanto accaduto, infatti, non è stato solo lui, uno dei migliori talenti degli ultimi anni, ma anche e soprattutto una delle cantanti più amate su tutto il pianeta, presa incredibilmente a schiaffi davanti a vari testimoni.

Nel momento migliore della sua ancora freschissima carriera, a essere coinvolto in questo scandalo che ha sconvolto il mondo del basket NBA è stato il talentino francese Victor Wembanyama, prima scelta del Draft 2023.

Come riferito dal portale americano TMZ specializzato in gossip, lo sportivo, o meglio un membro della sua sicurezza, avrebbe colpito al volto con uno schiaffone una celebre popstar.

Un incidente increscioso che adesso potrebbe costare caro al giocatore. Stando a quanto riferito dallo stesso portale, infatti, la cantante dopo averci riflettuto per qualche giorno avrebbe sporto denuncia alla polizia.

Wembanyama nei guai: un membro del suo staff ha preso a schiaffi una popstar

Tutto è accaduto nel ristorante Catch all’interno dell’Aria Hotel di Las Vegas, una location frequentata da numerosi vip e personaggi dello spettacolo.

Stando a quanto raccontato dal noto portale, a scatenare il putiferio sarebbe stata la cantante che, avendo riconosciuto il giovane campione appena scelto dai San Antonio Spurs, avrebbe cercato di avvicinarsi per un saluto e magari una foto. Ma un membro della security del giocatore non era dello stesso avviso, e glielo ha fatto capire con modi decisamente bruschi.

Come si faccia a non riconoscere una grande stella del mondo della musica come Britney Spears, poi, questo è tutto da capire. Fatto sta che, quando la popstar ha osato dare un colpetto sulla schiena al cestista per fermarlo e chiedergli una foto, è stata immediatamente raggiunta da un manrovescio che l’ha fatta cadere a terra privandola anche degli occhiali.

Dopo qualche momento, avendo compreso di averla fatta grossa, il membro della sicurezza si sarebbe avvicinato per scusarsi e per spiegare il motivo della sua reazione. E la vicenda sembrava essersi chiusa lì.

Giorni dopo lo staff di Britney avrebbe deciso di riaprire la questione, presentando alla polizia una denuncia formale. Non sappiamo come si concluderà adesso l’increscioso incidente. Di certo è probabile che servirà qualcosa in più di un semplice ‘scusa’ per placare l’ira dello staff della popstar. Che si stia profilando quindi una dura battaglia legale?

Al momento non è possibile prevederlo. Fortunatamente per Wembanyama, però, al di là del clamore mediatico non dovrebbero esserci problemi di alcun genere. Al massimo potrebbe essere costretto a cambiare membri della sicurezza. E tutto sommato sarebbe un danno piuttosto limitato e poco compromettente per una carriera che promette invece di essere lunga e ricca di straordinari successi.