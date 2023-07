Ines Trocchia, il costume va giù e i fan impazziscono: si alza la temperatura

Ines Trocchia trasforma in rovente la temperatura: il costume scende giù e mostra oltre il consentito, fan ed Instagram in tilt

Nel corso degli ultimi mesi Ines Trocchia ci ha abituato bene. Anzi, benissimo… Il riferimento chiaro e naturale è alla sua bellezza oggettiva ma anche alla sensualità che trasuda da ogni poro. Incandescente, a tratti devastante, ogni immagine che pubblica sul suo account Instagram è davvero un colpo al cuore.

E nel senso che mette davvero a rischio le coronarie, perché ogni scatto è sempre più bollente, ben oltre di quelle del caldo ferragostano sull’Italia. Non resta, quindi, che aspettare con trepidante attesa i suoi post all’insegna del fascino e non solo.

D’altronde da Napoli la bellissima modella ha conquistato il mondo intero, con le prime pagine delle riviste per adulti interamente dedicate a lei, per uno show spettacolare. La Trocchia, infatti, non ha mai avuto problemi a mostrarsi come mamma l’ha fatta ed in tantissime occasioni ha mostrato proprio tutto, per la gioia dei suoi fan.

Anche su Instagram, in più di un’occasione, ha sfidato la cesnsura; impossibile dimenticare le magliette bagnate indossate senza reggiseno, oppure mini intimo a coprire lo stretto necessario e talvolta nemmeno quello, fino alla lingerie di pizzo trasparente ed alle immagini in topless.

Ines Trocchia, il costume è minuscolo: fuori tutto

Un campionario davvero vasto che, con l’arrivo dell’estate, non poteva certo non arricchirsi con foto in costume. E così la Trocchia è corsa immediatamente ai ripari, mostrandosi in grande forma, qualora fosse necessario avere prove in tal senso.

Dalle incantevoli spiagge di Miami dove si è taggata, è arrivato l’ultimo capolavoro artistico della bellissima Ines. Un post in cui indossa un costume intero di colore rosso, aperto in più punti sul ventre di certo poco pratico per chi è alla ricerca di un’abbronzatura omogenea.

Il risultato è bollente; decisamente sgambato con parte dell’inguine ben visibile, il costume è decisamente molto attillato ed aderente e soprattutto striminzito all’altezza del décolleté. E gran parte del suo florido punto di forza è davvero in bella vista, con poco o nulla lasciato al coperto.

Come se non bastasse, a rendere ancora più bollente il tutto, ci ha pensato proprio la Trocchia che ha pensato di abbassarsi la spallina destra del costume, andando veramente oltre, tanto da far impazzire i quasi due milioni di follower. E se c’è qualcuno che le chiede di “uscirle“, vi è anche qualcuno che riconosce come la sua magia sia di far “rimanere incantati ad ammirarti con ogni look, sempre e comunque affascinante“.