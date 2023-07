Inter in lutto, si è spento all’età di 88 anni: l’annuncio

Il mondo Inter, così come quello del calcio in generale, è in lutto per una grave scomparsa. All’età di 88 anni si è infatti spenta una delle leggende della storia nerazzurra, una di quelle che ha scritto pagine indelebili nella memoria di tutti i tifosi del club meneghino.

A darne il triste annuncio tramite i propri profili social è stata, fra gli altri, anche la stessa Inter che, tramite poche ma dirette parole, ha deciso di stringersi attorno al dolore della famiglia per la scomparsa di un padre, un nonno, un fratello, un marito.

Come detto, ovviamente, tutto il mondo del calcio sentirà la mancanza di una personalità influente del genere che, nel corso della sua carriera, ha vinto tutto quello che era nelle sue possibilità, fra Champions, scudetti e palloni d’oro.

Inter in lutto: addio alla leggenda, aveva 88 anni

Tutto il mondo Inter si stringe attorno ad una perdita importante, dato che oggi è venuta a mancare una delle leggende più amate dai tifosi nerazzurri. Una perdita importante e che segnerà la vita non solo della famiglia, ma anche di tutta la piazza meneghina che ha sempre tenuto particolarmente a cuore il giocatore, il cui mito, possiamo dire, essere durato sino ad oggi, come dimostrano le molteplici dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti.

Ora c’è bisogno semplicemente di stringersi attorno al dolore di questo lutto e ricordare cosa questa leggenda ha fatto per l’Inter e per tutto il mondo del calcio, dato che potrebbe essere senza problemi inserito nella lista fra i più grandi di sempre. A dare il triste annuncio di questa scomparsa dell’ex giocatore è stata proprio l’Inter, che neanche il tempo di metabolizzare l’accaduto che ha subito dedicato un post a chi ha scritto pagine indelebili della sua storia.

Dopo Maradona, Cruijff, Pelé, un altro grande del calcio ci ha dunque lasciati. Oggi, all’età di 88 anni, è scomparso Luis Suarez, leggenda dell’Inter di Helenio Herrera.

Addio a Luis Suarez: il (primo) ricordo dell’Inter

La notizia è freschissima: oggi all’età di 88 anni è venuto a mancare Luis Suarez, uno dei giocatori della Grande Inter di Helenio Herrera. Spagnolo, classe ’35, pallone d’oro nel 1960, ha ottenuto in nerazzurri tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali.

Una scomparsa non da meno, dunque, per il mondo Inter, che tramite due post sui canali ufficiali del club ha deciso di omaggiare il lustro, l’eleganza e la incisività del talento di Luis Suarez. Il club nerazzurro, in uno dei primi due post, ha scritto: “Il calciatore perfetto che, con il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao, Luisito”.

L’Inter ricorda Suarez con un altro post

L’Inter non si è limitata ad un semplice post per ricordare la sua leggenda. Il club nerazzurro ha infatti dedicato a Suarez un altro post che recita: “Un talento unico e un grandissimo interista. Il numero 10 della Grande Inter che portò i nostri colori sul tetto d’Italia, d’Europa, del Mondo. “Se non sapete cosa fare, date palla a Suarez”. Ciao Luisito”.