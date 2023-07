Annalisa scende in campo in Serie A: il video è virale

La famosa cantante Annalisa Scarrone, che di recente si è sposata con Francesco Muglia, scende in campo pure in Serie A: ecco cosa è successo

È un momento d’oro per la cantante Annalisa Scarrone, meglio conosciuta semplicemente come Annalisa. Nata il 5 agosto del 1985 (sempre più vicina ai 38 anni), l’artista di Savona è una delle più apprezzate nel mondo della musica italiana. A livello nazionale vanta una fan base niente male, che si è costruita abbastanza in fretta nel corso degli anni.

I numeri testimoniano pienamente il suo enorme successo. Annalisa, infatti, ha venduto finora in Italia oltre due milioni di dischi e ha anche ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un MTV Europe Music Award, un Premio Lunezia, due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards e un premio Mia Martini.

Come se non bastasse, ha preso parte più volte al Festival di Sanremo, andando particolarmente vicina al trionfo. Di strada ne ha percorsa parecchia da quando decise di mettersi alla prova rientrando tra i concorrenti di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Era la decima edizione del programma, con Annalisa che si classificò seconda piazzandosi dietro a Virginio Simonelli.

Nonostante ciò, la cantante ebbe comunque l’opportunità di pubblicare il suo primo album in studio da solista, dal titolo Nali, firmando un contratto con l’etichetta discografica Warner Music Italy. Da quel momento in poi la popolarità di Annalisa crebbe sempre di più ed in maniera costante, fino a raggiungere i picchi attuali. E anche dal punto di vista sentimentale, l’artista savonese sta attraversando un periodo a dir poco fantastico.

In particolare, negli scorsi giorni si è sposata in gran segreto con il 43enne Francesco Muglia, che arriva da tutt’altro mondo rispetto a lei. Non a caso, Annalisa non ama affatto la luce dei riflettori puntata sulla sua vita privata. Muglia in passato si è specializzato nel campo del marketing e della comunicazione.

Annalisa ‘sponsor’ per la campagna abbonamenti: è un club di Serie A

Per chi non ne fosse già a conoscenza, ora è il vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale. Insomma, una coppia davvero niente male. L’amore tra Annalisa ed il manager padovano va avanti da tempo, dettaglio che evidentemente li ha spinti a prendere una delle scelte più importanti della loro vita, convolando a nozze.

La priorità adesso, giustamente, è godersi questo matrimonio speciale, prima di rigettarsi a capofitto sulla quotidianità e sugli impegni lavorativi. In tutto ciò, la cantante ha anche dato il proprio contributo ad un club che milita nel campionato di Serie A, la cui ripartenza è prevista per il weekend del prossimo 20 agosto. Entrando più nello specifico, la squadra a cui si fa riferimento è il Genoa targato Alberto Gilardino, fresco di promozione nella massima serie.

I rossoblù hanno lanciato ‘bellissimA’, ossia la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24. Sul profilo Twitter ufficiale del Genoa, è stato pubblicato un video nelle scorse ore che mostra lo stadio Marassi, i tifosi liguri e le bellezze della città. Indovinate un po’ qual è la canzone utilizzata nel video, divenuto virale, per accompagnare le immagini? Ovviamente ‘Bellissima’ di Annalisa. Ottima iniziativa del ‘Grifone’.